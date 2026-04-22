Condenada a prisión una mujer por provocar un incendio forestal en Madrid en 2012

Una vecina de El Vellón ha sido condenada a un año y medio de prisión y a pagar casi 1,4 millones de euros por provocar un incendio que devastó 430 hectáreas de monte en 2012. La demora en el proceso judicial le permitió beneficiarse de una atenuante por dilaciones indebidas.

El 12 de julio de 2012, una vecina de El Vellón , en la sierra de Madrid , inició un incendio al quemar rastrojos y malas hierbas en su finca.

La mujer, de 69 años en aquel momento, procedió a la quema en plena ola de calor, alrededor de las dos y media de la tarde, sin tener en cuenta las condiciones meteorológicas adversas. El fuego, alimentado por fuertes vientos de hasta 30 kilómetros por hora y una temperatura de 34 grados, se propagó rápidamente, consumiendo 430 hectáreas de monte, una superficie equivalente a cuatro veces el tamaño del Parque del Retiro.

Este devastador incendio afectó gravemente a hábitats protegidos y causó un impacto significativo en el acuífero de Torrelaguna, vital para el abastecimiento de agua de la región. Tras una larga y tortuosa investigación judicial que se extendió por 14 años, la mujer ha sido finalmente condenada a un año y medio de prisión y al pago de una indemnización de casi 1,4 millones de euros.

La demora en el proceso legal, que permaneció estancado durante varios años, permitió a la acusada beneficiarse de la atenuante por dilaciones indebidas, reduciendo así la severidad de la pena. El incendio requirió un despliegue masivo de recursos para su extinción, incluyendo brigadas terrestres, bulldozers, equipos helitransportados, hidroaviones y helicópteros bombarderos. Las labores de extinción se prolongaron durante 21 horas, seguidas de tareas de control que continuaron en los días posteriores.

El coste total de este operativo ascendió a casi 123.000 euros. Sin embargo, el daño ambiental fue mucho más costoso. La sentencia judicial describe el impacto como “significativo”, afectando a diversos ecosistemas y hábitats, y provocando la destrucción de una amplia variedad de especies vegetales, como encinas, enebros, chopos, álamos, olmos y cornicabras. Los expertos estiman que se necesitarán al menos 25 años para que el medio ambiente se recupere a su estado original.

Además del daño a la flora, el incendio también causó pérdidas económicas significativas, cifradas en 860.000 euros, y afectó a los acuíferos de Torrelaguna, incluyendo sondeos utilizados por el Canal de Isabel II para el suministro de agua potable. Se estima que 115.200 metros cúbicos de agua se vieron afectados por la contaminación.

La investigación del incendio, iniciada en 2012, se vio interrumpida por un largo período de inactividad entre 2017 y 2022, cuando el caso quedó en un limbo judicial. Fue una funcionaria de justicia quien reabrió el proceso en agosto de 2022, descubriendo la causa durante una revisión de expedientes. Esta demora, como se mencionó anteriormente, permitió a la acusada acogerse a la atenuante por dilaciones indebidas, lo que resultó en una reducción de la condena.

A pesar de ser encontrada culpable, la mujer, ahora de 83 años, no ingresará en prisión, sino que cumplirá su condena con una multa de 360 euros. Además, deberá pagar una indemnización de 859.500 euros a la Comunidad de Madrid, 35.000 euros a la Confederación Hidrográfica del Tajo, 122.000 euros a la Dirección General de Protección Ciudadana y 8.900 euros a diferentes cotos de caza por la pérdida de fauna.

La sentencia, producto de un acuerdo entre la defensa y la Fiscalía, es firme y no admite recurso. Este caso sirve como un recordatorio de la importancia de cumplir con las normativas de prevención de incendios forestales y de las graves consecuencias que pueden tener las negligencias





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