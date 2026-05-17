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Concursante israelí gana Eurovisión y fatura a políticos en protesta

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Concursante israelí gana Eurovisión y fatura a políticos en protesta
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📆5/17/2026 8:22 AM
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El ganador del Festival Eurovisión, Dara, aseguró que está agradecida por lo vivido en Viena y que es un sueño haber ganado el Festival de Eurovisión. El portavoz del primer ministro, Katz, felicitó a Noam Bettan por quedar segundo en Eurovisión y calificó su actuación como un héroe. También hubo actos y manifestaciones en apoyo a Israel y en contra de la participación de Israel y en favor de Palestina bajo el lema Ningún escenario para el Genocidio.

El certamen, celebrado en Viena, estuvo señalado por la presencia israelí y la ausencia en protesta de España, Países Bajos, Eslovenia, Irlanda e Islandia. El voto del público confirmó el veredicto que los jurados profesionales habían emitido en 204 puntos, colocando a Dara en primera posición.

En sus primeras declaraciones en rueda de prensa tras su victoria, la ganadora aseguró que está agradecida por lo vivido en Viena y que es un sueño haber ganado el Festival de Eurovisión. Katz, portavoz del primer ministro, felicito a Noam Bettan por quedar segundo en Eurovisión pese a la campaña de incitación y difamación del presidente del Gobierno español.

Bettan actuó como un héroe, llenando de orgullo al Estado de Israel y emocionado a los soldados y a todos los ciudadanos. También hubo actos y manifestaciones en apoyo a Israel y en contra de la participación de Israel y en favor de Palestina bajo el lema Ningún escenario para el Genocidio

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