El ganador del Festival Eurovisión, Dara, aseguró que está agradecida por lo vivido en Viena y que es un sueño haber ganado el Festival de Eurovisión. El portavoz del primer ministro, Katz, felicitó a Noam Bettan por quedar segundo en Eurovisión y calificó su actuación como un héroe. También hubo actos y manifestaciones en apoyo a Israel y en contra de la participación de Israel y en favor de Palestina bajo el lema Ningún escenario para el Genocidio.

El certamen, celebrado en Viena, estuvo señalado por la presencia israelí y la ausencia en protesta de España, Países Bajos, Eslovenia, Irlanda e Islandia. El voto del público confirmó el veredicto que los jurados profesionales habían emitido en 204 puntos, colocando a Dara en primera posición.

En sus primeras declaraciones en rueda de prensa tras su victoria, la ganadora aseguró que está agradecida por lo vivido en Viena y que es un sueño haber ganado el Festival de Eurovisión. Katz, portavoz del primer ministro, felicito a Noam Bettan por quedar segundo en Eurovisión pese a la campaña de incitación y difamación del presidente del Gobierno español.

Bettan actuó como un héroe, llenando de orgullo al Estado de Israel y emocionado a los soldados y a todos los ciudadanos. También hubo actos y manifestaciones en apoyo a Israel y en contra de la participación de Israel y en favor de Palestina bajo el lema Ningún escenario para el Genocidio





publico_es / 🏆 5. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eurovisión Israel Ciencia Ficción Varios Resultados Electorales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Artículos de moda y celebridades en el Festival de CannesArtículos de moda y comentarios sobre celebridades en el Festival de Cannes, incluyendo los looks favoritos de Virginie Efira, Isabelle Huppert y Catherine Deneuve.

Read more »

Cannes 2026: Pawel Pawlikowski sublima en 'Fatherland' la tragedia alemana de Thomas y Erika MannEl director Paweł Pawlikowski y la actriz Sandra Hüller, en el Festival de Cannes.

Read more »

Acuerdo entre Líbano e Israel en Washington: extenderán tregua en Gaza en 45 díasLa delegación de ambos países llegó a un acuerdo el viernes en Washington, EE.UU., extendiendo por 45 días el alto el fuego en la zona de Gaza. La negociación para establecer una tregua duradera se celebrará el 2 y 3 de junio.

Read more »

Bulgaria gana con 'Bangaranga' en Festival de Eurovisión; Israel otro podioBulgaria lograba el primer triunfo en el Festival de Eurovisión al ganar con 'Bangaranga' interpretada por DARA frente a Israel con 'Michelle' Noam Bettan y Rumania, Australia e Italia completando el top cinco. La actuación israelí en el Wiener Stadthalle provocó abucheos y consignas propalestinas.

Read more »