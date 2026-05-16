Conciertos gratuitos en Madrid por las Fiestas de San Isidro 2026: horarios del sábado y domingo, artistas y dónde son. Conoce toda la información sobre los conciertos gratuitos de San Isidro celebrados este fin de semana en la capital.

Conciertos gratuitos en Madrid por las Fiestas de San Isidro 2026: horarios del sábado y domingo, artistas y dónde son Conoce toda la información sobre los conciertos gratuitos de San Isidro celebrados este fin de semana en la capital Freepik/ABC San Isidro 2026 entra el su recta final.

Las celebraciones en honor al patrón de Madrid comenzaron el 8 de mayo y terminan este domingo, día 17, fechas durante las que la capital española se ha transformado en un gran escenario al aire libre. Sonoles Ónega fue la encargada de dar el pistoletazo de salida a las fiestas con un Se trató de la primera mujer en pronunciar el pregón de San Isidro en los siete años de José Luis Martínez-Almeida como alcalde.

Antes que ella lo hicieron Santiago Segura, Antonio Resines, Ramoncín, David Summers y Dani Carvajal. Un coach vocal, sobre el concierto de Amaia Montero: «No se lo está tomando en serio» Desde ese momento, se ha oído por la capital una combinación de sus ritos más castizos —la romería en la Pradera de San Isidro, la limonada, las rosquillas listas y tontas— gracias a una programación musical que mira tanto al pasado como al presente.

Artistas, horarios y escenarios de los conciertos de San Isidro 2026 El cartel de este año ha vuelto a apostar por una combinación de rock y pop, electrónica, indie, mestizaje, flamenco y sonidos urbanos. Todo ello repartido por toda la ciudad, en puntos como la Plaza Mayor, Las Vistillas, Matadero Madrid y la Pradera de San Isidro.

Artistas como David Otero, Celtas Cortos o Las Ketchup ya hicieron disfrutar con su música a miles de personas, mientras que otros como Fangoria, La Bien Querida o Triángulo de Amor Bizarro lo harán en estos dos últimos días de celebración. 13.45 (Jardines de Las Vistillas) - Mari Pepa de Chamberí «Viva San Isidro». 19.00 h (Parque de San Isidro - Escenario Castizo) - Olga María Ramos. 20.30 h (Parque de San Isidro - Escenario Principal) - Amore. 20.30 (Plaza de Matadero) - Verbena San Isidro con Orquesta Invictus. 22.00 h (Jardines de Las Vistillas) - Triángulo de Amor Bizarro.

Conciertos del domingo 17 de mayo 20.00 h (Parque de San Isidro - Escenario Principal) - La Paloma. 20.30 h (Jardines de Las Vistillas) - Flashback con Ochoymedio DJ Set. 21.30 h (Parque de San Isidro - Escenario Principal) - Xavibo. Durante las horas de los conciertos, es previsible que se lleven a cabo cortes de tráfico o que las calles estén colapsadas, especialmente durante los días de fin de semana.

Por ello, es recomendable dejar el coche aparcado en casa y desplazarse en metro a los diferentes puntos de encuentro. El Parque de San Isidro, corazón de la celebración, se alcanza fácilmente en metro bajando en Marqués de Vadillo (L5) o Urgel (L5), desde donde solo hay que seguir el flujo de gente que sube hacia la pradera.

La Plaza Mayor, epicentro histórico, queda a un paseo desde Sol (L1, L2, L3) u Ópera (L2, L5, R), por la Calle Mayor o la Calle Atocha, a menudo abarrotadas





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