Concierto Vivafe en Madrid antes de la vigilia con el Papa León XIV: horario y artistas confirmados

Diecisiete artistas y grupos de música católica actuarán en la Plaza de Lima de Madrid en un concierto organizado por Vivafe como preparación para la vigilia de oración con el Papa León XIV. El evento, programado para el 6 de junio a las 18:30 horas, busca crear un ambiente de recogimiento antes de la adoración del Santísimo. Entre los confirmados figuran Siloé, Beret y Antonio José, entre otros. Se recomienda asistir con antelación debido a la alta afluencia esperada.

España se prepara para recibir al Papa León XIV en una visita que movilizará a millones de personas en Madrid , Barcelona y las Islas Canarias entre el 6 y el 12 de junio.

La plataforma Vivafe, encargada de la faceta musical del encuentro, organiza un concierto masivo en la Plaza de Lima de Madrid, a la sombra del estadio Santiago Bernabéu, como antesala a la vigilia de oración con el Pontífice. El evento, que comenzará a las 18:30 horas tras la apertura de accesos a las 16:00, reunirá a 17 artistas y grupos de música católica con el objetivo de crear un ambiente de recogimiento y oración.

Entre los confirmados se encuentran Siloé, Beret, Mr. Rain, Inazio, Hey Kid, Lola Tuduri, Besmaya, Malmö 040, DePol, Antoñito Molina, Antonio José, Ignacio Serrano, Hakuna, Servus Mariae, Presencia Project con María Paola, TUYO y una interpretación sorpresa. La organización, que ya lideró la creación del himno 'Alza la Mirada', subraya que el concierto no es solo música, sino un encuentro generacional para cantar, escuchar y rezar, dejando que 'algo grande pase por dentro'.

El acto se prolongará durante aproximadamente dos horas hasta la llegada del Papa a las 20:30, momento en que comenzará la vigilia con el Santísimo expuesto, guiada por textos, oraciones vocales y cantos en medio de un ambiente silencioso. Se recomienda a los asistentes llegar con antelación para evitar retrasos por la afluencia masiva y los refuerzos de transporte público.

La visita del Papa ha activado planes especiales de movilidad en Madrid, con cambios en las frecuencias de EMT, Cercanías, Metro e interurbanos, así como cortes de tráfico y rutas alternativas para facilitar el flujo de peregrinos, voluntarios y servicios de refuerzo. En la 'zona cero' del evento, muchos fieles esperan vivir el momento desde los balcones con sus familias, en una experiencia que combina espiritualidad y comunidad





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