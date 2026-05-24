Concierto sobre el ébola en la República Democrática del Congo: clave para llevar la información, no la desinformación.

Un informe de CNN hace foco en la lucha contra la propagación del ébola en la República Democrática del Congo, con testimonios de las comunidades afectadas y medidas de protección tomadas por los trabajadores de la salud. También se alude a la necesidad de evitar la desinformación y las actitudes relajadas hacia el uso de mascarillas como factores que pueden complicar la respuesta al brote.

CNN — Hélène Akilimali dice que está tomando todas las precauciones para no contraer el ébola , incluyendo el uso constante de mascarilla en público. Pero su trabajo como vendedora de cacao en el este de la República Democrática del Congo (RDC), epicentro del último brote, la pone en contacto diario con otras personas, algunas de las cuales dudan incluso de la existencia de la enfermedad, y ella no puede controlar cómo se comportan.

"El ébola es una enfermedad real. La gente debe dejar de engañarse a sí misma", dijo Akilimali, advirtiendo de que la desinformación, los mitos sobre el virus y las actitudes laxas están matando a personas.

"Yo siempre uso mi mascarilla. Pero en cuanto a los clientes, cuando vienen, pueden o no estar usando mascarilla", dijo Akilimali a un periodista en el lugar que trabaja para CNN.

"No los vas a echar". Los habitantes de Ituri y Kivu del Norte, las dos provincias más afectadas por el brote, dicen que no solo están lidiando con la respuesta tardía a la epidemia, sino también con la desinformación en materia de salud y una actitud despreocupada hacia el uso de mascarillas en sus comunidades.

Un trabajador de limpieza del Ayuntamiento de Bunia rocía cloro para desinfectar el mercado central, mientras la provincia de Ituri sigue luchando contra un brote de ébola, en Bunia (República Democrática del Congo), el sábado 23 de mayo. Artículo relacionado Pacientes sospechosos de ébola escapan de un centro de salud en la República Democrática del Congo. [Extraído de CNN.

"Mientras vemos morir a personas, solíamos pensar que era una broma, pero ahora podemos ver que es real", dijo Élie Ilunga, un residente de la ciudad de Bunia, la capital de la provincia de Ituri. "La enfermedad definitivamente está aquí".

La Policía y civiles están cerca de un centro de tratamiento de ébola en llamas en la República Democrática del Congo el 21 de mayo, después de que manifestantes que exigían la devolución del cuerpo de una víctima prendieran fuego a la instalación. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que al menos 177 muertes se cree que están relacionadas con el brote de ébola en la RDC, con casi 750 casos sospechosos hasta ahora





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