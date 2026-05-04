Concha Espina: La escritora olvidada que desafió a su tiempo

Redescubriendo la vida y obra de Concha Espina, la primera mujer en vivir de la escritura en España, a través de la publicación de su 'Diario de una prisionera' durante la Guerra Civil.

Concha Espina , una figura pionera de la literatura española , llegó a Madrid con escasos recursos, tras vender una sortija de esmeralda, con su novela 'La niña de Luzmela' bajo el brazo.

Su historia es un testimonio de perseverancia y talento en un contexto social y político complejo. Tras la destrucción de la primera versión de su obra por parte de su marido, Espina reescribió la novela y financió su propia publicación. El éxito fue tal que el rey Alfonso XIII cambió el nombre del pueblo que inspiró la obra, Mazcuerras, a Luzmela.

Concha Espina (1869-1955) fue la primera mujer en España en vivir exclusivamente de su escritura y fue nominada al Premio Nobel en nueve ocasiones. Su casa se convirtió en un punto de encuentro para intelectuales de la época, como García Lorca, Ortega y Gasset, Antonio Machado y Gerardo Diego. Defendió activamente el sufragio femenino y el divorcio, siendo una de las primeras mujeres divorciadas en la Segunda República gracias a la ayuda de Clara Campoamor.

Sin embargo, a pesar de sus méritos, Concha Espina ha sido relegada al olvido, o como lamenta su nieta, Concha de la Serna, 'politizada'. La Guerra Civil Española marcó un punto de inflexión en su vida. Inicialmente esperanzada con la República, su conservadurismo, su fe católica y su defensa de la idea de España la llevaron a decepcionarse rápidamente. Observó con preocupación la violencia y la persecución religiosa que se desataron, especialmente tras la Revolución de Asturias.

Durante el conflicto, Espina permaneció en su casa familiar en Mazcuerras hasta 1937, momento en el que se afilió a Falange y recibió el alzamiento con entusiasmo. Su nieta recuerda que estuvo a punto de ser asesinada en dos ocasiones. La caída de San Sebastián y la posterior llegada a Santander fueron cruciales para su supervivencia. Entre julio de 1936 y agosto de 1937, Espina documentó su día a día en un diario, al que denominó 'Diario de una prisionera'.

Este diario, escrito a la luz de una vela y escondido en el jardín para evitar la censura, revela sus pensamientos, miedos y observaciones sobre la guerra. A pesar de las dificultades, como la confiscación de su máquina de escribir, Espina continuó escribiendo, denunciando las atrocidades cometidas por ambos bandos. El diario, publicado por primera vez en 1938, no fue incluido en sus obras completas y no ha sido reeditado hasta ahora.

Su nieta considera que este diario es una pieza fundamental para comprender la obra y la vida de Concha Espina, ya que ofrece una visión única y personal de un período crucial de la historia de España. Ediciones 98 ha publicado recientemente este diario, junto con otros cuatro títulos de la pentalogía de Espina sobre la Guerra Civil: 'Retaguardia: Imágenes de vivos y muertos', 'Alas invencibles', 'Luna roja' y 'Princesas del martirio'. El libro tiene 272 páginas y un precio de 22,95 euros





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