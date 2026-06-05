Concha Díaz del Río: del éxito de Uno de 50 a la resiliencia creativa en CXC

La fundadora de Uno de 50 y ahora directora creativa de CXC relata su trayectoria marcada por la innovación, la lucha contra la uniformidad comercial y superar una grave enfermedad. Un retrato de la mujer que priorizó la originalidad sobre el éxito establecido y que, tras una parada cardíaca, renació con un proyecto renovado.

El relato de Concha Díaz del Río, una creadora que ha fundado cuatro empresas impulsada por su genio inquieto y su creatividad imparable, es un ejemplo de resiliencia y originalidad en el mundo del diseño.

Su historia, que se entrelaza con la de la marca Uno de 50 y su posterior proyecto CXC, refleja una lucha constante por innovar frente a la presión comercial. A finales de los años 90, mientras Occidente se inundaba de literatura de management que prometía abrir puertas con fórmulas sencillas, ella llevaba décadas empujando puertas cerradas, algunas que cerró ella misma y otras que se cerraron de golpe.

Su trayectoria parece guiada por la idea de que, cuando algo deja de tener sentido, hay que cambiar. Su domicilio, un espacio que transmite desde el primer momento el nervio creativo de su propietaria, es testigo de esa filosofía: antes de hablar de joyas, hablamos de casas, y su estética escapa de lo contemporáneo, superordenado y frío para abrazar un estilo con carácter. Fue allí donde empezó a desarrollar una forma muy personal de entender el diseño.

"Me compraban porque yo no copiaba. Más barato siempre lo podían encontrar en otro sitio. Me compraban porque conmigo tenían cosas nuevas", recuerda.

Sin embargo, la inquietud apareció incluso cuando las cosas funcionaban.

"Yo no quería seguir las tendencias. Llegó un momento en que dije: 'Paso'". Aquella decisión desembocó en el éxito de Uno de 50, una marca que en los años 90 irrumpió en el mercado con bisutería de apariencia artesanal, personalidad propia y estética reconocible. Su fundadora y directora creativa hasta 2011 explica el éxito con sencillez: "Hacíamos algo que no existía".

Venía de trabajar con fabricantes de hebillas y herrajes, lo que le permitió desarrollar piezas distintas donde las pequeñas imperfecciones eran fortalezas. Pero el éxito generó el problema que la empujó a marcharse: durante años había visto cómo las fórmulas que funcionaban comercialmente se imponían a la creatividad.

"Te siguen pidiendo lo que funciona. Ochenta collares con las mismas bolitas. Y yo quería hacer algo diferente". Quería introducir nuevos materiales, trabajar con color natural, incorporar el oro y crear piezas más cercanas a una reinterpretación contemporánea de los clásicos.

En Uno de 50 era imposible. Tras abandonar la firma, intentó poner en marcha una primera versión de CXC que apenas sobrevivió un par de años. Y entonces llegó algo mucho más serio: en 2015, una enfermedad la dejó prácticamente inmovilizada.

"Tuve hasta una parada cardíaca. Si mis hermanos no llegan a estar cerca, me muero", explica con serenidad. Estuvo un mes y medio en la UCI. La experiencia habría bastado para que muchas personas replantearan sus prioridades, pero cuando le pregunto si pensó en abandonar, sonríe: "No. Yo me muero si no hago nada".

Entonces empieza a relatar escenas que ayudan a entender su carácter indomable. Su vida es un testimonio de que la originalidad no es reinterpretación, sino la valentía de empujar puertas blindadas una y otra vez, incluso cuando la salud se resiste. Hoy, tras superar la enfermedad, lidera CXC con la misma filosofía: piezas que no responden a una temporada concreta, sino a una búsqueda eterna de lo nuevo.

Su historia no solo es un caso de emprendimiento, sino una lección sobre cómo el éxito puede convertirse en cárcel si no se escucha el impulso creativo, y cómo la adversidad, lejos de detener, puede encender la llama de un nuevo comienzo





yo_dona / 🏆 58. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Concha Díaz Del Río Uno De 50 CXC Diseño De Joyas Originalidad En La Moda Emprendimiento Femenino Resiliencia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Toledo abre las puertas de 46 patios para inaugurar la Semana Grande del Corpus ChristiUno de los patios que abren sus puertas con motivo del Corpus

Read more »

La Bruja Lola murió hace siete años: El tiempo justo destapa uno de los mayores misterios de la televisiónImpacto absoluto en el mundo del entretenimiento. Cuando toda España pensaba que la mítica vidente de las 'velas negras' vivía un retiro voluntario alejada de los...

Read more »

La trama de Cerdán desbloqueó con el PNV el rescate de 112,8 millones de Tubos Reunidos y alivió después su deuda con el EstadoConfluyen intereses del PSOE y del PNV en el rescate -uno de los mayores del Estado tras la pandemia- de la empresa Tubos Reunidos, según destapa uno de los informes de la Unidad...

Read more »

El lince ibérico duplica su población en cuatro años y alcanza los 2.663 ejemplaresHembra de lince ibérico, junto a uno de sus cachorros.

Read more »