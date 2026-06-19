Concéntrico transforma Logroño en un laboratorio urbano con arquitectura efímera y memoria colectiva

El festival internacional de arquitectura Concéntrico, que se celebra en Logroño del 18 al 23 de junio, presenta instalaciones que reinventan espacios urbanos abandonados, combinan sonido y arquitectura, y reactivan símbolos tradicionales. Entre las propuestas destacan una cúpula de circo del chileno Mauricio Roa Radić, un tótem de arena para la noche de San Juan y un arco de boj vestido con falda regional. El festival incluye también intervenciones verdes, proyectos con escolares y acciones sonoras, promoviendo una arquitectura con sentido social y climático.

El festival internacional de arquitectura Concéntrico , que se celebra en Logroño del 18 al 23 de junio, transforma la capital riojana en un campo de pruebas para reinventar los espacios urbanos .

En esta edición, el chileno Mauricio Roa Radić ha instalado una cúpula de circo de doce metros de diámetro en un terreno abandonado de la calle Mayor, con sillas plegables y pantallas para ver contenidos. La directora del festival, Rosa María Peña, señala que Radić es "un arquitecto con mucho talento" y su propuesta es "increíble", ya que muestra el poder de la memoria y cómo experiencias mínimas dejan una impronta grande.

La instalación humaniza el lugar y se construyó "de una forma casi de guerrilla" como ejemplo de intervención que podría replicarse en otros tamaños. Peña subraya que, más allá de peatonalizar, los suelos deben ser permeables y más cercanos a la naturaleza para actuar frente al cambio climático.

Otra de las propuestas destacadas es la de un dúo de arquitectos que trabaja sobre los sonidos de Palestina desde una radio en Belén, combinando lo arquitectónico y lo sonoro en una pieza íntima que se puede visitar en el patio del Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja. También se recrea la memoria sentimental de la playa del Ebro con un sistema de nebulización que mejora el clima y barcas con ruedas que se mueven de forma lúdica.

La arquitectura efímera está ligada a las fiestas populares: el tradicional arco de boj de la calle Portales, que se suele desmontar tras las fiestas, este año se ha vestido con una falda típica regional roja con franjas negras, estrenada con una jota. Según Peña, los símbolos y tradiciones deben cobrar nuevos significados con los ojos de la contemporaneidad para que las generaciones actuales las sientan como propias.

En la plaza del Mercado se ha colocado un tótem gigante de arena que arderá el 23 de junio, noche de San Juan. Peña describe que la montaña de arena se disipará para que el tótem emerja y quede en plenitud, iluminando la clausura con el ritual del fuego. Otra intervención permite salvar los 17 metros de altura del Puente de Hierro y bajar al Parque del Ebro sin cruzar la carretera mediante una estructura.

Entre los proyectos que se quedarán, Peña menciona el jardín de la calle Mayor, instalado el año pasado por un equipo finlandés y que ha permanecido prácticamente intacto, un ejercicio interesante para ver cómo las plantas sobreviven al clima local. También destaca el proyecto Multiform, desarrollado con colegios, donde los alumnos diseñaron sus propios juegos y jugaron en el Parque Gallarza; para Peña, esto es un ejemplo de arquitectura con profundo sentido social que va más allá de la estética.

Peña invita a visitar Concéntrico para "experimentar, aprender y dejarse llevar por las propuestas" y entenderse mejor en un festival que ofrece acciones sonoras, experiencias culinarias y encuentros colectivos abiertos a públicos diversos. Subraya que es un momento favorable para priorizar lo colectivo sobre lo individual en muchas cuestiones. El festival cuenta con decenas de instalaciones repartidas por plazas, calles, jardines, riberas e incluso viñedos, convirtiendo Logroño en unLaboratorio urbano donde experimentar nuevas formas de habitar la ciudad





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