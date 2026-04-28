Concacaf: Las semifinales de la Copa de Campeones prometen fuego entre Liga MX y MLS

Las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf comienzan este martes y miércoles con dos duelos entre equipos de México y Estados Unidos. Nashville SC vs. Tigres y LAFC vs. Toluca prometen emociones fuertes en la búsqueda del título continental.

La Concacaf está lista para coronar a un nuevo monarca y este martes y miércoles darán inicio las semifinales de la Copa de Campeones, un torneo que promete elevar aún más la rivalidad entre los clubes de la Liga MX y los de la MLS .

Dos enfrentamientos entre México y Estados Unidos definirán el camino hacia la final, con ambos duelos resolviéndose en territorio mexicano. El primer choque enfrentará al Nashville SC contra los Tigres de la UANL, un duelo que contrastará estilos muy diferentes. Por un lado, el equipo estadounidense destaca por su defensa sólida, siendo la menos vencida del torneo. Por el otro, los Tigres llegan con un rendimiento irregular, mostrando dos caras: una dominante en casa y otra frágil como visitante.

Nashville SC, líder en la Conferencia Este de la MLS y con una defensa imbatible, llega invicto a las semifinales, eliminando a equipos como el América en el Azteca y al Inter Miami de Lionel Messi. Sin embargo, los Tigres, aunque irregulares, han demostrado ser peligrosos en su estadio, donde han ganado todos sus partidos, pero fuera de México no han logrado una victoria, incluso sufriendo derrotas contundentes ante equipos como el FC Cincinnati y el Sounders de Seattle.

El partido de ida se jugará en el GEODIS Park el martes 28 de abril, mientras que la vuelta será en el Estadio Universitario el martes 5 de mayo. El segundo duelo enfrentará al Los Angeles FC contra Toluca, un encuentro que muchos consideran una final anticipada. Los Diablos Rojos, bicampeones de México y en busca del tricampeonato, llegan con un juego ofensivo y un delantero como Paulinho, goleador del torneo con seis tantos.

Sin embargo, su defensa ha mostrado falencias, algo que deberán corregir frente a un LAFC que, aunque irregular, cuenta con figuras como Lloris y Heung-Min Son. Los angelinos, después de una mala racha, lograron romper una seguidilla de cuatro partidos sin ganar, pero su camino en la Concacaf ha sido de altibajos, eliminando al Cruz Azul por 4-1 en el global pero sufriendo ante el LD Alajuelense.

El partido de ida será en el BMO Stadium el miércoles 29 de abril, y la vuelta en el Estadio Nemesio Díez el miércoles 6 de mayo. Para los espectadores, los partidos se podrán seguir en Estados Unidos por FOX Sports (inglés) y Televisa Univision (español), en México por FOX México, y en Sudamérica por Disney+ o ESPN





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