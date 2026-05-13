Con el valor y la fe, una familia de 13 hijos sigue teniendo el camino despejado en Madrid

Elena del Cerro y Manolo se han convertido en una familia numerosa con 13 hijos, tras haber superado la pérdida del pequeño Beltrán. Aunque volvieron a España después de años en Australia, siguen teniendo una vida llena de fe, valor y esfuerzo. Además, hablan sobre gastos y organización familiar.

La pérdida de un hijo es un duro golpe para cualquier familia y puede trastocar por completo sus vidas y su día a día. Elena del Cerro y Manolo, un matrimonio de Madrid, pasaron por esta experiencia hace años y aún recuerdan aquella etapa con tristeza porque el pequeño llamado Beltrán, en aquel entonces el quinto de sus hermanos, murió a los seis meses debido a una muerte súbita.

Su madre, Elena, encontró el consuelo en la fe y, a pesar de la tragedia, siguió adelante a lo largo de más de 20 años. Esta familia numerosa, hoy en día con 13 hijos, se trasladó a Australia en 2008, en parte por la crisis del empleo y para que algunos de sus hijos pudieran desarrollar la ciudadanía australiana.

Ahora, se han instalado en Boadilla del Monte y, aunque en un momento no podían ahorrar, siguen encontrando el valor y el consuelo en su fe. Elena también habló sobre el gasto mensual de una familia de 13 hijos y cómo la organización de su hogar y actividades día a día puede ser un poco trabajoso con tantos niños a cargo





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