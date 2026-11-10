Comunidades de propietarios: las cuotas impagadas prescriben a los cinco años según el Supremo

El Tribunal Supremo fija que las cuotas impagadas de las comunidades de propietarios prescriben a los cinco años, y explica cómo interrumpir ese plazo.

Las comunidades de propietarios en España se enfrentan a un problema recurrente: los vecinos que no pagan las cuotas destinadas al mantenimiento del edificio. Según cifras del sector, cerca del 39% de las comunidades cuenta con al menos un propietario moroso, lo que genera deudas de alrededor de 52 millones de euros. La cuestión clave es si el derecho a reclamar esas cantidades tiene un límite temporal, y el Tribunal Supremo ha respondido que sí.

La Ley de Propiedad Horizontal obliga a los propietarios a participar en los gastos comunes y permite a la comunidad reclamar las cantidades pendientes. Sin embargo, esa facultad no puede ejercerse en cualquier momento, por muchos años que hayan pasado desde el impago. La ambigüedad sobre el plazo para pagar fue resuelta por el Tribunal Supremo en varias sentencias.

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Cómo funciona el plazo de prescripción de las cuotas

La doctrina actual del Tribunal Supremo fija que las cuotas impagadas de la comunidad prescriben a los cinco años. Pasado ese plazo sin una reclamación en condiciones, el dinero no se puede recuperar. Las cifras de morosidad muestran que muchas comunidades deben paralizar obras de rehabilitación, accesibilidad o reparaciones necesarias para evitar la degradación de los edificios, mientras la deuda sigue creciendo mes a mes.

La última resolución del Tribunal Supremo al respecto afectó a dos propietarios de Madrid. Su comunidad les reclamaba 6.497,30 euros por cuotas que habían dejado de pagar entre 2007 y 2014. La comunidad pretendía recuperar la totalidad de la deuda apoyándose en el antiguo criterio del Código Civil, que fijaba un periodo de 15 años para determinadas obligaciones personales.

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El alto tribunal aplicó, sin embargo, el plazo de cinco años correspondiente a este tipo de pagos periódicos, de acuerdo con el cambio legal introducido por la Ley 42/2015. Además, el Supremo resolvió que el tiempo no se calcula tomando toda la deuda como un único bloque. El plazo comienza en el momento en que cada cuota resulta exigible, normalmente según la fecha establecida para su pago.

Qué vías permiten interrumpir la prescripción

La comunidad de propietarios puede interrumpir la prescripción, y para ello debe acudir al artículo 1973 del Código Civil. Este precepto establece que el plazo de cinco años se reinicia desde cero por tres vías distintas.

La primera es una reclamación judicial, mediante la presentación de una demanda ante los tribunales, siempre que el juez falle a favor del demandante. La segunda es una reclamación extrajudicial fehaciente, que consiste en el envío de un burofax con certificación de contenido y acuse de recibo dirigido al propietario deudor. Es la vía más barata y la más infrautilizada, según el texto analizado. La tercera requiere el reconocimiento de la deuda por parte del deudor, que se materializa con un pago parcial o la firma de un plan de pagos.

Los recibos más recientes pueden seguir dentro del periodo para reclamarlos, mientras que otros, generados años antes, pueden haber superado ya ese límite. Por ello, cualquier junta y cualquier administrador deben revisar la antigüedad de cada cuota pendiente de forma individual.

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Herramientas de la comunidad para cobrar la deuda

Mientras la deuda esté viva, la Ley de Propiedad Horizontal ofrece a las comunidades un procedimiento ágil en su artículo 21. El primer paso es conseguir un acuerdo de la junta de vecinos, con una certificación de la deuda, la liquidación firmada por el secretario y el visto bueno del presidente.

Antes de la vía judicial civil, la comunidad puede intentar una solución extrajudicial mediante negociación, mediación o conciliación con el propietario moroso, y este requisito es previo a esa vía. También existe un proceso monitorio especial, rápido y pensado para este tipo de reclamaciones. Si el deudor no paga ni se opone, se despacha la ejecución.

Si estas vías no resuelven el problema, la comunidad puede solicitar el embargo preventivo de bienes del deudor sin necesidad de prestar caución. Los honorarios del abogado y del procurador pueden repercutirse al moroso. Asimismo, el vecino deudor queda privado del derecho de voto en las juntas mientras no se ponga al día o consigne la deuda, y su nombre debe figurar en la convocatoria.

Si no hay acuerdo posible y el conflicto llega a los tribunales, la comunidad deberá tener toda la documentación preparada para poder cobrar la deuda.