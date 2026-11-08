Comunidad de Madrid rebajará IRPF medio punto en 2027 y alcanza récord presupuestario

La Comunidad de Madrid aprueba presupuestos históricos de 32.911 millones para 2027, con una bajada del IRPF y grandes inversiones en sanidad y justicia.

La Comunidad de Madrid ha aprobado oficialmente su proyecto de Presupuestos Generales para el año 2027, consolidando un marco financiero sin precedentes que supera los 32.911 millones de euros. Este paquete legislativo representa el último ejercicio presupuestario de la actual legislatura y establece un nuevo estándar de gasto público regional con un enfoque marcado hacia el bienestar social y la infraestructura crítica. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha confirmado que la medida fiscal más destacada será una reducción de medio punto en todos los tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) autonómico.

Reducción fiscal IRPF y ahorro inmediato

El objetivo central de esta política tributaria es proporcionar un ahorro estimado de 600 millones de euros a los contribuyentes madrileños. La consejera Rocío Albert, en declaraciones a EXPANSIÓN, ha detallado que el proyecto legislativo para implementar este nuevo recorte se presentará formalmente entre diciembre y principios de enero. Dicha medida entrará en vigor fiscalmente durante el año 2027, lo que significa que sus efectos prácticos serán percibidos por los ciudadanos en la declaración de la renta que correspondan al ejercicio de 2028.

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Esta bajada del IRPF se enmarca dentro de una estrategia de equilibrio total que no genera déficit público ni deuda nueva. La administración regional ha diseñado estas cuentas sin depender de las referencias de los Presupuestos Generales del Estado, actuando con autonomía fiscal para maximizar la capacidad de ahorro de los hogares. La decisión busca estimular el poder adquisitivo local mientras se mantienen los estándares de calidad en los servicios públicos esenciales.

Inversiones récord en sanidad y justicia

Casi 20.000 millones de los presupuestos están dedicados exclusivamente a los sectores de Sanidad y Educación, reflejando una prioridad clara en el capital humano de la región. Las inversiones reales para 2027 ascienden a 1.942 millones, lo que supone un crecimiento del casi 25 por ciento respecto al año 2026. Esta escalada de capital es fundamental para prevenir el colapso de los servicios públicos ante la previsión de que la población de la Comunidad de Madrid alcance los 8 millones de habitantes entre 2030 y 2031.

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Un ejemplo emblemático de esta inversión es la Ciudad de la Justicia, donde se destinan más de 50 millones para crear la estructura física que albergará los principales juzgados de la región. Asimismo, el proyecto de la Ciudad de la Salud, ubicado en el entorno del Hospital La Paz, cuenta con un presupuesto total de 1.000 millones de euros. Estas obras buscan descentralizar y mejorar la capacidad asistencial antes de que la presión demográfica alcance su punto máximo en la próxima década.

Expansión del metro y soberanía financiera

El transporte público también recibe un impulso significativo con la ampliación y conservación de la línea 11, considerada la gran diagonal de la red, y la extensión de la línea 5 hasta Barajas. Este mantenimiento es crítico para la movilidad de una ciudad en expansión constante. La gestión económica se basa en ingresos no financieros adicionales de 3.000 millones de euros, de los cuales 2.500 millones provienen del sistema de financiación autonómica y 500 millones de tributos cedidos y gestionados localmente.

Rocío Albert ha enfatizado que los 2.500 millones recibidos vía financiación autonómica no son una concesión del gobierno central, sino dineros previamente recaudados en Madrid a través del IRPF, el IVA y otros impuestos que retornan en forma de servicios. El gobierno regional insiste en que este sistema debe ser reformado para ser más transparente y sencillo, pidiendo al futuro ejecutivo estatal que reconozca la aportación real de la Comunidad de Madrid al equilibrio nacional, dado que las reformas anteriores quedaron paralizadas tras las convocatorias electorales.