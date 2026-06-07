Comunidad de Madrid publica programación escolar para 2026-2027: Infantil y primaria comienzan antes, secundaria y FP el 8 de septiembre

La Comunidad de Madrid ha publicado su programación escolar para el próximo año escolar, en el que Infantil y Primaria comenzarán antes las clases y Secundaria, FP y Bachillerato lo harán el 8 de septiembre. Además, se recuperará la Semana Blanca y se fijarán dos puentes en octubre y noviembre.

La Comunidad publica su programación para el próximo año escolar: Infantil y primaria arrancarán antes las clases y Secundaria, FP y Bachillerato lo harán el 8 de septiembre.

Los sindicatos de profesores convocan una huelga indefinida en Madrid en la vuelta al cole para forzar mejoras laborales. Los alumnos de Infantil y Primaria serán los primeros en regresar a las aulas durante el curso 2026-2027 tras las vacaciones de verano. Al día siguiente, los institutos recuperarán su actividad para los estudiantes de Secundaria, Formación Profesional (FP) y Bachillerato. El calendario escolar vuelve a recuperar la Semana Blanca que se desarrollará a mitad de febrero.

Para el próximo año escolar habrá dos puentes destacados: en octubre y noviembre. Infantil, Primaria y Educación Especial volverán a ocupar los pupitres el 7 de septiembre de 2026, fecha en la que se fija el inicio de la actividad lectiva. Las clases se desarrollarán hasta el 18 de junio para los estudiantes del Segundo Ciclo de Infantil (de 3 a 6 años), Primaria y Educación Especial. Por su parte,abrirán hasta el 31 de julio.

Estas fechas se podrán modificar y adaptar en algunos supuestos. Así, los alumnos escolarizados en unidades de segundo ciclo de Educación Infantil, en Escuelas Infantiles de la red pública de la Comunidad de Madrid y en Escuelas Infantiles privadas sostenidas con fondos públicos podrán acogerse al calendario del primer ciclo de Educación Infantil.8 de septiembre los institutos abrirán sus puertas para los estudiantes de Secundaria, FP y Bachillerato y se mantendrán en funcionamiento hasta el 18 de junio.

Esta programación se aplicará a todos los alumnos, salvo aquellos que cursan 2º de Bachillerato. Las fechas se adaptarán a las necesidades derivadas de la realización de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y de los procedimientos de admisión. De forma oficial, la evaluación final en estas enseñanzas y en FP se ha fijado el 10 de junio.

Los ocho días restantes hasta el final de curso se reservarán para realizar exámenes de recuperación, programar clases de refuerzo o agendar tutorías





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