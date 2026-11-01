Comunidad de Madrid modifica BIC para venta de toros con uso residencial y congresos

La Comunidad de Madrid amplía los usos permitidos en la Venta del Batán con congresos, turismo y zonas residenciales bajo la figura de Bien de Interés Cultural.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha iniciado un procedimiento de modificación en la declaración de Bien de Interés Cultural que afecta directamente a la finca conocida como la Venta del Batán. Esta actuación administrativa busca ampliar significativamente el catálogo de actividades económicas y culturales permitidas en el recinto taurino, que fue cedido por el Ayuntamiento de Madrid para albergar la escuela de tauromaquia regional.

Ampliación de usos comerciales y culturales

La nueva propuesta modifica la protección establecida desde 2010, que limitaba principalmente a la custodia de reses bravas y a la enseñanza del toreo. Ahora, se autoriza expresamente la celebración de corridas de toros, tanto con muerte como sin ella, así como la organización de congresos, ferias nacionales e internacionales relacionadas con el mundo del toro. También se permite el establecimiento de negocios de restauración y pequeño comercio ligado a la actividad taurina.

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Creación de zona residencial y vigilancia

Entre los cambios más relevantes se encuentra la posibilidad de habilitar espacios para el uso residencial. Esta nueva figura legal permite que las personas que trabajen en la custodia de toros, el fomento de la tauromaquia o la vigilancia del recinto puedan vivir dentro de la finca. Esta medida se justifica como estrictamente asociada al mantenimiento y seguridad de las instalaciones y los animales.

Contexto histórico de la cesión municipal

Estas modificaciones llegan un año después de que el Gobierno de Madrid, liderado entonces por Alberto Ruiz-Gallardón en la alcaldía, entregara las instalaciones a la Comunidad. La cesión demanial se hizo a cambio de que el gobierno regional acometiera las reformas necesarias para conservar la escuela de toreo. Desde ese momento, el consistorio había anticipado que se permitirían festejos taurinos, clases prácticas y eventos culturales, generando un debate político considerable sobre la compatibilidad con el estatus de protección.

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Debate político y protección patrimonial

La oposición, representada por Más Madrid en la Comisión de Cultura municipal, planteó serias dudas sobre la viabilidad de estas actividades bajo la figura de Bien de Interés Cultural. La concejala Cuca Sánchez advirtió que el proyecto choca frontalmente con la declaración patrimonial, señalando que cualquier licencia debe contar con un informe favorable de la Comisión Local de Patrimonio Histórico. Este organismo tiene la potestad de vetar propuestas que no sean acordes con los criterios de protección del recinto.

Detalles técnicos del expediente incoado

El expediente abierto por la Comunidad incluye cláusulas para proteger el entorno, limitando otros usos temporales que no supongan un deterioro ambiental o patrimonial. La finca, situada a pocos metros de la estación de Metro de Batán y cerca del Parque de Atracciones, cuenta con 65.215 metros cuadrados. La modificación busca adaptar el espacio a las necesidades contemporáneas sin perder su identidad histórica, permitiendo también decorar el lugar con elementos conmemorativos vinculados al toreo.

Esta actualización legal consolida la transformación de un espacio tradicionalmente reservado a la actividad ganadera y educativa en un polivalente centro taurino y cultural. Las autoridades regionales argumentan que la rehabilitación y mejora de las instalaciones son necesarias para garantizar su supervivencia a largo plazo. El proceso administrativo sigue en tramitación, lo que significa que estas actividades aún están sujetas a la aprobación final de los órganos competentes en materia de patrimonio.