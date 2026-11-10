Comunidad de Madrid licita nuevo acuerdo marco para paliativos tras quedar desierto

La Comunidad de Madrid renueva la licitación del acuerdo marco de cuidados paliativos con un presupuesto aumentado a 69.379.200 euros para cubrir la alta demanda asistencial en la región.

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha la licitación de un nuevo Acuerdo Marco para renovar el servicio externalizado de hospitalización de media estancia en cuidados paliativos. Esta medida se toma tras el fracaso del intento anterior, que quedó desierto, y busca resolver la creciente sobrecarga asistencial que sufre la región. El objetivo principal es ampliar la capacidad de camas y recursos humanos para atender a los pacientes que requieren estos cuidados especializados.

Urgencia por la demanda asistencial en Madrid

La red de cuidados paliativos de la Comunidad de Madrid necesita incrementar urgently las plazas en media estancia. Esto responde al aumento sostenido del número de pacientes y a la necesidad de reducir las listas de espera que se han acumulado en los últimos años. Las áreas que presentan una mayor sobrecarga asistencial son la zona centro, sur, este y oeste de la región.

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Estas zonas enfrentan desafíos específicos debido a su elevada densidad de población, el proceso de envejecimiento demográfico y la escasez relativa de recursos públicos disponibles. La memoria de necesidad que acompañaba al contrato original señalaba que las necesidades existentes hacen imprescindible aumentar el número de camas en los recursos de hospitalización disponibles para hacer frente a esta realidad.

Detalle financiero y técnico de la nueva licitación

El contrato actual de hospitalización de media estancia, que fue externalizado en Madrid mediante un acuerdo firmado en 2017, se ha prorrogado en cinco ocasiones hasta su conclusión el 31 de enero. La renovación es esencial para garantizar la capacidad asistencial necesaria para la demanda actual y futura. En la oferta reeditada publicada a finales de octubre, se ha incrementado el gasto previsto en 15.380.774 euros, alcanzando un total de 69.379.200 euros.

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Además del incremento financiero, la nueva propuesta amplía el número de plazas anuales necesarias. Se han añadido 3.650 plazas más a las contempladas inicialmente, respondiendo a la evidencia de que la oferta actual se ha visto desbordada por la creciente demanda. Este nuevo Acuerdo Marco tendrá una duración inicial de dos años, con la opción de prorrogarse por un plazo adicional de otros dos años si fuera necesario.

Impacto en pacientes y futuras expansiones

La falta de camas disponibles tiene consecuencias graves para los usuarios del sistema sanitario. Muchos pacientes permanecen en espera de una cama disponible y el posterior ingreso, mientras que otros que están en su domicilio necesitan ser hospitalizados urgentemente. Bajo la presión asistencial actual, se reporta que algunos pacientes fallecen ingresados en hospitales de agudos, esperando acceder a las unidades de media estancia adecuadas.

Actualmente, hay contratadas 58.400 estancias anuales en estas unidades, lo que equivale aproximadamente a unas 160 camas al día. Para atender la demanda asistencial creciente, la Consejería de Sanidad estima la necesidad de contar con una parte importante de recursos adicionales, especialmente en la zona norte de la región. El modelo propuesto implica modificaciones al contrato vigente para ampliar la capacidad asistencial.

Este esfuerzo por redimensionar la red asistencial no se limita exclusivamente a la hospitalización de media estancia. Entre los planes de la Comunidad de Madrid se incluye reforzar otros recursos de cuidados paliativos. La Consejería de Sanidad plantea incrementar la capacidad de hospitalización específica, asegurando que todos estos espacios cuenten con presencia de médicos, enfermeras, psicólogos y trabajadores sociales.

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Ampliación de servicios hacia 2027

Las previsiones de la administración regional también contemplan expandir la oferta hacia poblaciones específicas con necesidades complejas. Para el año 2027, se espera abrir 20 nuevas camas destinadas a menores y adultos jóvenes con secuelas provocadas por enfermedades infantiles o perinatales. Estos pacientes requieren cuidados intensivos que van más allá de los tratamientos específicos habituales.

En estos espacios de media estancia, el 95% de los pacientes ingresados pasan sus últimos días de vida. La complejidad de estas patologías requiere una mayor especialización y una atención personalizada que solo pueden garantizar estos recursos reforzados. La renovación del contrato y la expansión de la infraestructura son pasos clave para abordar la crisis de capacidad en el sistema de salud madrileño.