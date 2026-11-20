El experto en comunicación no verbal José Luis Martín Ovejero analiza los gestos de Pedro Sánchez durante el debate con Feijóo, destacando su impasibilidad y miradas evasivas.

El debate electoral entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha generado un intenso análisis por parte de la prensa especializada en estrategias políticas y lenguaje corporal. José Luis Martín Ovejero, reconocido experto en comunicación no verbal, ha destacadoun gesto específico del presidente del Gobierno durante su encuentro directo con el líder del Partido Popular. Este observador detalló que el momento más revelador ocurrió cuando se mencionó a las víctimas de los accidentes ferroviarios, un tema sensible que marcó la tónica del duelo dialéctico.

El gesto de la mirada baja como clave analítica

En su intervención en el programa Herrera en COPE, Martín Ovejero identificó una reacción fisiológica concreta de Sánchez. El experto señaló textualmente que en un momento dado, "ahí mira hacia abajo, no puede levantar la mirada". Esta afirmación subraya que el líder socialista no fue capaz de mantener el contacto visual cuando su adversario político tocó el tema de los desastres en la red ferroviaria española. Dicho gesto contrasta notablemente con su actitud general durante la mayor parte de los aproximadamente dos horas que duró la conversación.

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Para Martín Ovejero, este comportamiento no es trivial. Al analizar las dinámicas de poder y respuesta emocional, el analista argumenta que dirigir la mirada hacia abajo suele ser un indicador de incomodidad o incapacidad para afrontar una acusación directa. En este contexto específico, la imposibilidad de Sánchez de clavar la mirada se presenta como un elemento fundamental para entender su estado emocional en ese instante preciso del debate televisado.

La impasibilidad frente a los ataques verbales de Feijóo

Más allá de ese gesto puntual, la impresión general que dejó el análisis del experto es la "impasibilidad". Martín Ovejero definió la actitud de Pedro Sánchez con esta única palabra para resumir su postura frente a las recriminaciones de su oponente. Feijóo aprovechó el escenario para criticar la gestión del Gobierno actual, poniendo el foco en problemas estructurales como la vivienda, la inflación o los servicios públicos, además de atacar casos de corrupción dentro del Partido Socialista Obrero Español.

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El especialista consideró que la reacción de neutralidad fue "no es ni mucho menos normal". Argumenta que es inusual que una persona reciba ataques verbales tan duros y repetitivos sin mostrar la mínima expresión de enfado o indignación. Esta frialdad aparente se mantuvo durante la mayor parte del tiempo, lo que el experto interpretó como una tendencia a mantener la cabeza alta, salvo en los momentos donde la presión emocional parecía superar su capacidad de control no verbal.

Contexto político y relevancia del enfrentamiento

Este análisis se sitúa en el marco de la recta final de la campaña electoral, un periodo crucial donde los electores determinan quién liderará el país. La intensidad de los actos y mensajes de los principales partidos ha aumentado para convencer a la audiencia. El debate entre Sánchez y Feijóo sirvió para exponer propuestas y defender gestiones, convirtiéndose en uno de los acontecimientos que acaparó la atención mediática por su impacto potencial en el resultado final.

La postura de Feijóo se mostró muy crítica con la administración actual, intentando capitalizar crisis recientes como el accidente ferroviario en Urda. Esta estrategia buscaba contrastar la supuesta estabilidad delPP con los supuestos fallos de la gestión socialista. En este entorno de alta tensión política, los elementos no verbales se convierten en pistas extra que revelan información sobre la autenticidad y la confianza de cada candidato ante la ciudadanía.