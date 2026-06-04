Compraventas de viviendas en España registran descenso en abril

El número de compraventas de viviendas en España ha registrado un descenso del 3,2% en abril con respecto al mismo mes del año anterior, según los datos provisionales del Colegio de Registradores. A pesar de esto, se han firmado unas 40.000 hipotecas para vivienda, lo que representa un incremento del 2,6% interanual.

Las compraventas de viviendas en España registraron un descenso del 3,2% en abril con respecto al mismo mes del año anterior, según los datos provisionales del Colegio de Registradores.

A pesar de esto, se han firmado unas 40.000 hipotecas para vivienda, lo que representa un incremento del 2,6% interanual. Los aumentos se han producido en doce comunidades, destacando entre ellas Ceuta, Castilla-La Mancha, Cataluña y Asturias. Por su parte, los descensos más acusados se han producido en Baleares, Navarra y Extremadura. El número de hipotecas alcanza el 76% con respecto a las compraventas de viviendas, siendo el cuarto mes consecutivo por encima del 70%.

En total, durante el pasado abril se registraron 108.000 compraventas de inmuebles, con un incremento del 1,4% respecto a abril de 2025. En cuanto a las hipotecas, estas experimentaron un incremento del 1,7% respecto al mismo mes del año pasado, al constituirse cerca de 52.000 hipotecas totales. Por comunidades autónomas, se han registrado incrementos de compraventas totales en nueve comunidades durante abril, destacando Asturias y Aragón. Por su parte, con descensos superiores al 10%, destacan Navarra y Madrid.

En términos absolutos, Andalucía, Cataluña, Valencia y Madrid han superado las 10.000 compraventas totales, con Andalucía superando las 19.500. Por su parte, el número de hipotecas constituidas sobre todo tipo de inmuebles ha aumentado en once comunidades y ciudades autónomas, en seis de ellas a doble dígito. Los mayores incrementos se han podido observar en Ceuta, Castilla-La Mancha y La Rioja, mientras que las mayores disminuciones en el número de hipotecas totales se han producido en Navarra, Baleares y Extremadura.

En cuanto al número absoluto de hipotecas, Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia han superado las 6.000 hipotecas sobre todo tipo de inmuebles. La comunidad con mayor número de hipotecas ha sido Andalucía con unas 9.600 en total, de las cuales en torno a 7.500 han sido sobre vivienda





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