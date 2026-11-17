El mercado inmobiliario español registra una caída interanual del 13,4% en septiembre, afectando tanto a obra nueva como a la usada, con 54.548 operaciones totales.

La compraventa de viviendas en España registró una significativa reducción del 13,4% en septiembre en comparación con el mismo mes del año anterior, marcando la caída interanual más pronunciada desde mayo de 2024. Esta contracción generalizada fue impulsada por la disminución simultánea de las operaciones en el segmento de vivienda usada, que retrocedió un 14%, y en el de obra nueva, que se desplomó un 11,6%, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

Detalle de la contracción del mercado inmobiliario

El descenso conjunto de ambos segmentos explica que el número total de compraventas haya descendido hasta las 54.548 transacciones durante el noveno mes del año. La pérdida de volumen se desglosa específicamente en 12.145 operaciones menos de vivienda nueva respecto al año anterior, lo que evidencia una reducción notable de la oferta efectiva disponible para los compradores en este periodo.

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A pesar de la tendencia negativa interanual, el mercado mostró cierta dinamismo interno cuando se compara con el mes previo. Las transacciones registraron un incremento del 10,6% en comparación con agosto, impulsado por un repunte del 9,3% en el segmento de usadas y un fuerte salto del 15,4% en obra nueva, sugiriendo volatilidad a corto plazo.

Impacto en promotores y mercado protegido

La reducción de las ventas de vivienda nueva en un 11,6% tiene implicaciones directas para los promotores inmobiliarios y los plazos de entrega de proyectos. Esta contracción en la demanda efectiva puede moderar la puesta a la venta de nuevos proyectos en el corto plazo, obligando a las constructoras a ajustar sus estrategias de comercialización ante la menor absorción de unidades disponibles.

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El segmento de vivienda protegida también ha sufrido consecuencias severas, con una reducción de 3.368 transacciones. Los compradores con acceso a vivienda pública o subvencionada, así como los promotores sociales, se ven especialmente afectados, ya que esta caída limita las alternativas asequibles en el mercado y reduce la disponibilidad de opciones para los perfiles de menores recursos económicos.

Análisis de la tendencia y pronóstico de mercado

El acumulado anual proviene de descensos sostenidos en ambos segmentos, consolidando una tendencia interanual negativa mes a mes. Las ventas nuevas bajan un 3% y las de segunda mano un 3,8%, lo que indica que la desaceleración no es un fenómeno aislado de septiembre, sino un patrón estructural que se ha reforzado a lo largo del año en la economía española.

La variación intermensual del 10,6% en septiembre, con aumentos en ambos tipos de vivienda, indica que el descenso interanual no impide repuntes puntuales. Estos aumentos suelen deberse a factores estacionales o a particularidades en las fechas de escrituración, pero los analistas señalan que la tendencia de fondo sigue siendo de ajuste y menor actividad en comparación con los niveles de 2023.