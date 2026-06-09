Comprar una vivienda en España requiere 8,4 años de salario íntegro, agravando la crisis de accesibilidad

Según un estudio de Infojobs y Fotocasa, en 2025 los españoles necesitan destinar 101 meses de sueldo bruto para adquirir una vivienda de 80 metros cuadrados, 16 meses más que el año anterior. Baleares y Madrid lideran el ranking de provincias con mayor esfuerzo, superando los 15 años, mientras que Jaén requiere solo 3 años.

En España , comprar una vivienda se ha convertido en un desafío mayúsculo para la mayoría de los ciudadanos. Según el estudio Relación de salarios y la compra de vivienda en 2025, elaborado a partir de datos de Infojobs y Fotocasa, para adquirir un inmueble de 80 metros cuadrados se necesita destinar el salario bruto íntegro de 101 meses, equivalentes a 8,4 años.

Esta cifra ha aumentado significativamente respecto a 2024, cuando se requerían 16 meses menos. El precio de la vivienda de segunda mano cerró 2025 con una subida anual del 20,5%, situándose en 2.879 euros por metro cuadrado. Mientras tanto, el salario bruto medio anual ofertado en InfoJobs fue de 27.336 euros, lo que supone 2.278 euros mensuales en 12 pagas.

Esto implica que los trabajadores deben dedicar más de ocho años completos de sueldo para pagar una vivienda, sin contar gastos adicionales como impuestos o reformas. María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, califica la situación como la peor crisis de accesibilidad a la vivienda de la historia, señalando que en mercados tensionados como Madrid o Baleares el esfuerzo prácticamente se duplica.

Mónica Pérez, de InfoJobs, añade que el incremento salarial del 1% en 2025 queda muy lejos de la subida del precio de la vivienda, lo que agrava la brecha y condiciona la planificación financiera de los hogares. Las diferencias territoriales son notables. Baleares encabeza la lista de provincias donde más tiempo se necesita: 15,1 años, debido a un precio medio de 5.267 euros por metro cuadrado.

Le siguen Madrid (15 años), Málaga (12,9 años), Guipúzcoa (11,7 años), Santa Cruz de Tenerife (11,3 años) y Barcelona (10,2 años). En cambio, provincias como Jaén requieren solo 3 años, con un precio de 1.038 euros por metro cuadrado y un salario medio de 28.062 euros anuales. Otras como Ciudad Real, Teruel, Toledo, Zamora o Ávila también se sitúan por debajo de los 5 años.

En el ámbito autonómico, el tiempo necesario para pagar una vivienda aumentó en 15 comunidades, se mantuvo estable en dos y no disminuyó en ninguna. Este panorama refleja una realidad preocupante: la vivienda se aleja cada vez más de la capacidad adquisitiva real, y millones de familias encuentran cada vez más difícil acceder a un hogar en propiedad.

La brecha entre salarios y precios se consolida como uno de los mayores retos económicos del país, especialmente para los jóvenes y las personas con ingresos medios o bajos. Expertos insisten en la necesidad de políticas que aumenten la oferta de vivienda asequible y regulen los precios, pero mientras tanto, la tendencia sigue siendo alcista





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