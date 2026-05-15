Composite MBHA: Una nueva línea de negocio para reducir peso en camiones

La empresa Muelles y Ballestas Hispano Alemanas (MBHA) ha desarrollado un composite -fibra de vidrio y resina- que rebaja considerablemente el peso de las ballestas para camiones, manteniendo las funcionalidades del metal. Este nuevo producto, que ha recibido el premio de Avia en la categoría de Innovación tecnológica y excelencia de Gran Empresa, genera una reducción de 0,2 litros a los 100 kilómetros y disminuye el peso de la ballesta más de un 20%. MBHA espera crecer entre un 10% y un 15% gracias a esta nueva línea de negocio, con una cifra de negocio que rondó los 100 millones de euros en 2025 y unas previsiones de crecimiento en volumen y exportación.

La empresa Muelles y Ballestas Hispano Alemanas ( MBHA ) se dedica a fabricar ballestas para los ejes de los camiones desde hace 63 años. Entre sus clientes se encuentran grandes fabricantes como Ford, Iveco, Isuzu, Iveco, Man... a los que sirven desde sus plantas de Villarreal (Castellón) y Turquía.

Tras décadas tratando de aligerar el peso de este componente reduciendo el número de hojas de acero con nuevos diseños, hace diez años la empresa -que pertenece a la familia Ruiz- vio que apenas quedaba margen de mejora por esa vía. Por eso, empezaron a desarrollar un composite -fibra de vidrio y resina- que rebaja considerablemente ese peso manteniendo las funcionalidades del metal, según explica Javier Saldaña, director general de MBHA.

Se está haciendo desde una filial creada para ello, Ziur Composites. Actualmente ya produce en Villarreal un tipo de ballesta híbrida que combina el acero con un material compuesto para Volvo Renault. Para escalar la producción se requieren unas inversiones productivas entre 10 y 15 millones de euros, para lo cual MBHA dispone de un terreno cercano a su fábrica de Villarreal para el que está realizando el proyecto de ingeniería en el que se basará la fábrica.

Esta inversión se suma a otros 12 millones destinados en la última década para la investigación y desarrollo. El producto Este material -que ha recibido el premio de Avia en la categoría de Innovación tecnológica y excelencia de Gran Empresa- disminuye el peso de la ballesta más de un 20% y genera una reducción de 0,2 litros a los 100 kilómetros.

"Con la electrificación, la batería aumenta el peso y los camiones necesitan reducir peso como sea", explica el directivo. Saldaña añade que Ziur sirve de herramienta de diversificación, en un tipo de producto que está muy maduro. El composite desarrollado se está investigando para soportes de agua y de gasoil de camiones, con un ahorro de peso del 50%. También piezas para baterías de camiones, pero también piezas para uso ferroviario y para instalaciones de energías renovables.

"Podemos reducir el peso de cualquier pieza que sea estructural", explica Javier Saldaña. Magnitudes MBHA tiene una plantilla de casi 450 personas, de las que 220 prestan servicio en los centros de Villarreal. Su cifra de negocio, que rondó los 100 millones de euros en 2025, crecerá considerablemente gracias a esta nueva línea de negocio.

En volumen, generaron unas 39.000 toneladas el año pasado, de las que se exporta el 90%, ya que su único cliente con plantas en España es Iveco (Madrid y Valladolid). Las previsiones, según Saldaña, llegarían a 44.000 toneladas este año (de las que 38.000 serían en Villarreal y el resto en Turquía). En un plazo de cinco años, el grupo espera crecer entre un 10% y un 15% gracias al impulso del nuevo producto de composite





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