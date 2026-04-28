Comparecencia de Renfe en el Congreso por los accidentes de Adamuz y Gelida

El presidente de Renfe detalla las medidas adoptadas tras los trágicos accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida ante la Comisión de Transportes del Congreso, respondiendo a preguntas sobre causas, responsabilidades y advertencias previas.

La comparecencia del presidente de Renfe ante la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados el pasado martes 28 de abril marcó un momento crucial en la búsqueda de respuestas y la evaluación de responsabilidades tras los trágicos accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) en enero.

Esta comparecencia, dividida en tres partes, fue una iniciativa propia del presidente de Renfe para abordar de manera transparente y exhaustiva las circunstancias que rodearon estos eventos, así como las medidas implementadas para prevenir futuros incidentes. La primera parte se centró en una revisión general de los accidentes, mientras que la segunda y tercera respondieron a solicitudes específicas, incluyendo una petición formal de Vox para investigar a fondo el accidente de Adamuz y las posibles advertencias previas sobre la seguridad del material rodante.

El accidente de Adamuz, ocurrido el 18 de enero, fue particularmente devastador, resultando en la pérdida de 46 vidas cuando un tren Alvia colisionó con un tren de Iryo que previamente había descarrilado e invadido la vía adyacente. Las investigaciones iniciales de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) revelaron un lapso de tiempo alarmantemente corto – solo 15 segundos – entre el descarrilamiento del tren de Iryo y el impacto con el Alvia.

Esta brevedad del tiempo, según el informe, impidió que el maquinista del Alvia pudiera reaccionar a tiempo y evitar la colisión. La discusión en el Congreso se enfocó en la velocidad a la que se transmitió la información sobre el descarrilamiento, la efectividad de los sistemas de señalización y la posibilidad de que se hubieran podido tomar medidas preventivas adicionales.

Además, se examinaron las advertencias, si las hubo, recibidas por Renfe de usuarios, maquinistas y otros empleados sobre el estado de conservación y la seguridad del material rodante. La transparencia en este aspecto fue un punto clave de la comparecencia, con el presidente de Renfe comprometiéndose a proporcionar acceso completo a toda la información relevante.

La tragedia de Adamuz ha generado un debate nacional sobre la seguridad ferroviaria y la necesidad de invertir en la modernización de la infraestructura y los sistemas de control. Por otro lado, el accidente de Gelida, ocurrido el 20 de enero, se atribuyó al colapso de un muro adyacente a la vía férrea, provocado por las intensas tormentas que azotaron la región.

Un tren Rodalies de Renfe impactó contra los restos del muro, resultando en la muerte de un maquinista y heridas graves a otras cinco personas. En este caso, la discusión en el Congreso se centró en la responsabilidad de Adif, la administradora de la infraestructura ferroviaria, en el mantenimiento y la inspección de las estructuras adyacentes a las vías.

Adif, por su parte, ha cuestionado un informe de la Guardia Civil que sugiere que la vía se había roto un día antes del accidente de Adamuz, argumentando que no hay evidencia que respalde esta afirmación. Esta discrepancia entre los informes de Adif y la Guardia Civil ha añadido complejidad a la investigación y ha generado dudas sobre la causa raíz del accidente.

La comparecencia del presidente de Renfe también abordó las medidas de seguridad implementadas en Gelida para prevenir incidentes similares en el futuro, incluyendo la inspección exhaustiva de todas las estructuras adyacentes a las vías y la implementación de sistemas de alerta temprana en caso de riesgo de colapso. La seguridad de los trabajadores ferroviarios y los pasajeros sigue siendo la máxima prioridad, y Renfe se ha comprometido a colaborar plenamente con las autoridades en la investigación de ambos accidentes y en la implementación de las medidas necesarias para garantizar la seguridad del sistema ferroviario español





rtvenoticias / 🏆 7. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Renfe Accidente Ferroviario Adamuz Gelida Congreso De Los Diputados Seguridad Ferroviaria

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La comisión del Senado que investiga los accidentes de Adamuz y Gelida arranca con los presidentes de CIAF y AdifSigue en directo en RTVE Noticias las comparecencias del presidente de la CIAF, Ignacio Barrón, y del presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña.

Read more »

Comisión de la dana en el Congreso: comparece el exjefe del Consorcio Provincial de BomberosSigue la comisión de la dana en el Congreso, en RTVE Play, con la comparecencia del exjefe del Consorcio Provincial de Bomberos

Read more »

Chofer de Mazón declara ante el Congreso sobre la gestión de la DANAEl chofer de Carlos Mazón, Ernesto Serra, ha comparecido ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la DANA, limitándose a remitirse a su declaración judicial y sin dar detalles sobre la hora en que recogió al presidente de la Generalitat. Su testimonio contradice las versiones previas de Mazón y su equipo sobre su paradero durante la emergencia.

Read more »

Congelación de Alquileres al Límite: El Congreso Decide Hoy el Futuro de la MedidaEl Congreso vota este martes el decreto de congelación de alquileres, con pocas posibilidades de aprobación debido a la oposición de PP, Vox y Junts. La negociación se encuentra en un punto crítico, con Junts exigiendo condiciones adicionales para reconsiderar su postura.

Read more »

El Congreso tumba la prórroga de los alquileres con votos de la derecha y JuntsEl real decreto que prorroga los alquileres no ha logrado apoyo suficiente en el Congreso, donde será derogado con los votos de la derecha y Junts. El PSOE, que nunca creyó en la viabilidad de la propuesta de Sumar, ha dejado de buscar apoyos, mientras Sumar ha enfrentado una política errática y tensiones con Junts, que finalmente rompió relaciones con el partido de Yolanda Díaz.

Read more »

El Congreso deroga hoy la prórroga de los alquileres salvo acuerdo 'in extremis' con JuntsSiga la actualidad política en España.

Read more »