Comparativa entre la barra en la parte anterior y posterior del cuerpo en la sentadilla

Este artículo compara las diferencias entre la barra en la parte anterior y posterior del cuerpo en la sentadilla, explicando las ventajas y desventajas de cada una y cómo afecta a la técnica y el estrés articular.

La barra en la parte anterior o posterior del cuerpo al hacer la sentadilla? ¿Qué es más productivo y saludable? ¡Lo desvelamos!

Situar la barra por detrás o por delante supone grandes cambios mecánicos. ya disponemos de la estabilidad y movilidad necesarias para afrontar con una técnica correcta las dos variaciones , para así poder comparar de forma objetiva las adaptaciones mecánicamente correctas que realiza el cuerpo para cumplir el principio de mantener el centro de masas sobre la superficie de apoyo del pie y que la carga se mueva en su vertical.la columna queda situada en una posición mucho más vertical que la clásica con la barra por detrás, lo que supone que la cadera quede menos proyectada hacia atrás y sean las rodillas las que se desplazan un poco más hacia delante con una mayor dorsiflexión del tobillo.

Esto supone una serie de ventajas funcionales y a nivel de estrés articular, pero también una mayor dificultad técnica para conseguir la posición.el “torque” o carga de cizallamiento en la región lumbopélvica, es menor. Lo que la hace más indicada para todas aquellas personas que presentan alteraciones a nivel lumbar aportando todos los beneficios de la sentadilla pero con menor riesgo lumbar.y nunca colocamos cargas en nuestra espalda para elevarlosfront squat excéntrico ( recibir en posición de rack), así que este tipo de sentadillas representan un paso previo si deseas progresar hacia ejercicios más exigentes como cargadas, push-press o thruster.

Hay personas que cometen el error de comenzar a realizar cargadas cuando aún no han optimizado su front squat. Generalmente se puede observar que con el front squat tan solo se puede levantar un 70% del peso levantado con la variación del back.

Esto es así porque el back squat utiliza más toda la cadena posterior en la elevación de la carga, recluta más a isquiotibiales, glúteos y erector espinal, lo que permite aumentar la carga, sin embargo el trabajo de piernas es muy similar en ambos casos. Realmente es la mayor participación de glúteos y erector es lo que permite mover más carga.el patrón postural del front squat se transfiere de forma positiva mejorando la técnica del back squat, sin embargo, no sucede así a la inversa .

Es por esta razón que a las personas que han realizado siempre back squat les cuesta mucho conseguir el patrón del front squat ya que tienden a proyectar la cadera hacia atrás, es lo que se denomina “pesomuertear”, es decir, abusar del movimiento de flexión de cadera. , cuestión difícil de adoptar para muchas personas que presentan una falta de movilidad por acortamiento del tríceps sural y de la fascia plantar.cómo se disponen los músculos dorsales por la colocación de los brazos:Para un correcto agarremás natural para la articulación del hombro,Las dos variaciones son excelentes ejercicios, aunque sí es cierto que se abusa en exceso del back squat.

Debemos poner mayor énfasis, frecuencia de entrenamiento y aprendizaje en la variación más real del front squat. Seleccionar el back squat para trabajos de fuerza intensa donde el objetivo es el impacto máximo de la carga . Si vamos a mover cargas submáximas o moderadas, tanto por funcionalidad como por reclutamiento muscular, resultará mucho más interesante el front squat





sportlife_es / 🏆 15. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sentadilla Barra Parte Anterior Posterior Productivo Saludable Adaptaciones Mecánicas Centro De Masas Carga Tríceps Sural Fascia Plantar Patrón Postural Back Squat Front Squat Frecuencia De Entrenamiento Aprendizaje Impacto Máximo De La Carga Movimientos De Flexión De Cadera Ajuste De La Barra Ajuste De La Cadera Ajuste De La Posición

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tiempo para San Isidro en Madrid: fiesta posible pasada por agua este viernesSerá un viernes con cielo nuboso, temporalmente cubierto durante la mañana, que se irá despejando a lo largo de la tarde.

Read more »

Valencia aumenta un 11% sus plazas aéreas este veranoEl Aeropuerto de Valencia operará este verano 108 rutas, que acercarán la ciudad a 32 mercados internacionales a través de 40 aerolíneas. En total, alcanzará las 4,69 millones...

Read more »

Tiempo inestable este fin de semana en Madrid: sábado con cielos despejados, domingo con posibles tormentasSerá el domingo el que traería de vuelta la inestabilidad, con tormentas que podrían ser probables durante la mañana en la Sierra y otros puntos

Read more »

Casa Blanca y China confirman la visita del presidente chino a los Estados Unidos este otoñoLa visita de Estado del presidente chino, Xi Jinping, a los Estados Unidos será este otoño luego de que el líder estadounidense, Donald Trump, fuera la invitación.

Read more »