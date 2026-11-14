Comité general fija servicios mínimos para la huelga ferroviaria del 17 de noviembre

El comité general de la huelga ferroviaria establece porcentajes de cobertura para Cercanías, Alta Velocidad y Media Distancia este martes 17 de noviembre.

El comité general encargado de gestionar la convocatoria de paro laboral en el sector ferroviario ha publicado definitivamente los servicios mínimos aplicables para la jornada de huelga programada este martes, 17 de noviembre. Esta decisión busca equilibrar el derecho a la huelga con la garantía de un transporte público básico para la ciudadanía, afectando directamente a las principales operadoras de viajeros y mercancías que operan en la red española.

Cobertura porcentual por tipo de servicio

Para garantizar la movilidad en los periodos de mayor demanda, el comité general ha establecido que Cercanías debe mantener un servicio mínimo del 75 por ciento durante las horas punta. En el segmento de Alta Velocidad y Larga Distancia, la cobertura obligatoria se fija en un 72 por ciento de la oferta regular. Por su parte, los servicios de Media Distancia tienen un porcentaje mínimo de cobertura establecido en el 65 por ciento.

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Estos porcentuales se aplican estrictamente en los tres horarios pico definidos por la convocatoria, que abarcan la mañana, la mediodía y la tarde-noche. La implementación de estas cifras afecta a las tres principales operadoras de viajeros, identificadas como Iryo, Ouigo y Renfe, así como a las cinco empresas de mercancías involucradas en la medida: Transfesa, Continental Rail, Tracción Rail, Captrain y Medway.

Organización sindical y estructura del paro

La huelga está convocada por el comité general, una estructura formada por seis sindicatos que representan a los trabajadores del ferrocarril. Entre las organizaciones participantes se encuentran el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT), el Sector Federal Ferroviario de la Confederación General del Trabajo (SFF-CGT), el Sindicato Ferroviario Intersindical (SF-I) y Alternativa Ferroviaria (ALFERRO).

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El objetivo principal de esta convocatoria es reclamar mejoras en las condiciones laborales y salariales del personal ferroviario. Los trabajadores han unido sus fuerzas a través de esta plataforma sindical para presentar una demanda común ante las empresas operadoras y las autoridades competentes, buscando consenso y respuestas concretas a sus exigencias profesionales.

Supresiones de trenes de larga distancia

La aplicación de los servicios mínimos implica la supresión directa de numerosos trenes de larga distancia que no cumplen con los porcentajes de cobertura establecidos. Las rutas afectadas incluyen salidas desde Madrid hacia Valencia, Barcelona, Valladolid y Murcia, así como trayectos inversos desde estas ciudades hacia la capital española durante los horarios punta.

Entre las salidas canceladas se encuentran los trenes con salida desde Madrid a las 07:15 hacia Valencia y a las 07:35 hacia Barcelona. También se suprime el tren procedente de Valencia a las 10:27 y el hacia Valladolid a las 10:38. En la primera mitad de la tarde, está previsto que no circule el servicio de Madrid a Murcia a las 16:15.

El resto de las supresiones afectan a los trenes con salida de Alicante a Madrid a las 18:00, desde Madrid a Valencia a las 18:15, desde Murcia a Madrid a las 19:53 y desde Valencia a Madrid a las 20:57. Los viajeros que tengan previstos estos trayectos deben consultar inmediatamente los horarios alternativos o considerar otras opciones de transporte para evitar inconvenientes en sus desplazamientos.