Comité Europeo de Derechos Sociales Admite Demanda Contra Autoridades Sanitarias por Fallecimientos en Residencias Durante la Pandemia

El Comité Europeo de Derechos Sociales ha admitido una demanda que acusa a las autoridades sanitarias españolas de violar los derechos de personas mayores y dependientes durante la pandemia de COVID-19, especialmente en residencias. La demanda alega negligencia en la atención médica y aislamiento, lo que resultó en un elevado número de muertes.

El Comité Europeo de Derechos Sociales, integrado por 15 expertos independientes seleccionados por el Consejo de Europa, ha dado curso a una demanda contra las autoridades sanitarias de diversas comunidades autónomas. Esta acción legal acusa a las autoridades de violar los derechos fundamentales de las personas mayores y de aquellas en situación de dependencia, con especial énfasis en quienes residían en instituciones durante la crisis pandémica. La denuncia, presentada por el Sindicato SAD de Cuidadoras Profesionales, alega una trágica omisión de cuidados, estimando que más de 30.000 personas dependientes perdieron la vida, excluidas del sistema de salud en su momento más crítico. Esta situación se atribuye a protocolos e instrucciones internas que, según la demanda, discriminaban a los pacientes en función de su edad, grado de dependencia y patologías preexistentes. Estas directrices, se argumenta, impidieron traslados urgentes a hospitales y negaron el acceso a cuidados intensivos vitales para ancianos y personas dependientes, lo que resultó en una elevada tasa de mortalidad. La reclamación colectiva subraya las significativas disparidades existentes en el riesgo de fallecimiento entre las distintas comunidades autónomas. Se destaca, como un ejemplo particularmente alarmante, el elevado número de defunciones registradas en la Comunidad de Madrid, donde, según la denuncia, 7.291 residentes de residencias fallecieron en un período de tan solo dos meses.

La demanda detalla minuciosamente las condiciones de vida, calificándolas de deficientes e inapropiadas, que prevalecían en las residencias de mayores y en las de personas con discapacidad. Esta precaria situación, se argumenta, se vio dramáticamente agravada por la crónica escasez de personal sanitario y la falta de coordinación efectiva con los servicios de salud. Adicionalmente, la denuncia apunta a la negación sistemática de atención médica adecuada, servicios de rehabilitación y ayuda domiciliaria a las personas con discapacidad, lo que, lamentablemente, contribuyó al fallecimiento de miles de ellas en sus propios domicilios, lejos del apoyo hospitalario.

El escrito finaliza señalando que las estrictas medidas de aislamiento impuestas en las residencias de mayores y de personas con discapacidad, impidieron el contacto con sus familias, limitando las visitas a un mínimo y restringiendo el acceso a servicios sociales esenciales. Esta restricción, argumentan los demandantes, constituyó una violación flagrante de la Carta Social Europea, un instrumento legal fundamental para la protección de los derechos sociales y económicos. La demanda refleja el impacto devastador de la pandemia en los grupos más vulnerables de la sociedad y busca una reparación para las víctimas y sus familias.

En la presentación de la denuncia, se ha contado con la participación activa de una amplia gama de actores sociales y profesionales comprometidos con la defensa de los derechos de las personas dependientes. Entre ellos, destacan las familias de las víctimas, que han aportado sus testimonios y vivencias en primera persona, la Plataforma de Afectados por Hepatitis C (PLAFHC), que ha luchado por la justicia en el ámbito de la salud, y la Asociación estatal Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores (DJRM), que ha trabajado incansablemente para mejorar las condiciones de vida en estas instituciones.

Asimismo, se han sumado a la denuncia la Asociación andaluza Chiclana, ciudad de los cuidados, y un grupo de profesionales de la sanidad pública con experiencia en epidemiología, neurología y cardiología, entre otras especialidades. Además, han participado asociaciones vecinales y profesionales y activistas de plataformas y movimientos sociales vinculados a la dependencia, que han aportado su conocimiento y experiencia en la materia. La confluencia de estos actores, con sus diferentes perspectivas y ámbitos de actuación, demuestra la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta legal contundente que proteja los derechos de los más vulnerables





publico_es / 🏆 5. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Comité Europeo De Derechos Sociales COVID-19 Residencias De Mayores Dependencia Derechos Humanos Salud Pública Pandemia Discriminación Mortalidad Denuncia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rory McIlroy gana el Masters de Augusta y se ubica en la cima del golf europeoNi una sola gota de agua, muchos gnomos y un campeón aclamado por las masas. Rory McIlroy lo ha vuelto a hacer. Llegó y se irá vestido de verde. Tuvo que esperar casi 15 años...

Read more »

Euforia de Feijóo por el impulso para el PP europeo y decepción de Abascal por la derrota de su aliado Orbán en HungríaFeijóo afirma que la victoria de Péter Magyar es 'una gran noticia' para quienes 'creemos en la democracia liberal, el Estado de Derecho y la necesidad de ayudar a Ucrania'.

Read more »

Adiós a Orbán, el padrino europeo de la extrema derechaViktor Orbán ha sido el mayor éxito de la extrema derecha en Europa, su derrota debilita a sus socios y admiradores

Read more »

El conservador Magyar promete una Hungría «europea y humana» tras su victoria electoral sobre OrbánEl conservador Péter Magyar promete que su Gobierno trabajará para que Hungría sea un país libre, europeo y humano.

Read more »

El BCE identifica la falta de escala como principal obstáculo para la competitividad bancaria en la UEEl Banco Central Europeo (BCE) analiza la situación del sector bancario europeo, destacando la falta de escala como principal factor que obstaculiza la competitividad. El informe sugiere medidas para fortalecer la Unión Bancaria y fomentar un mercado financiero más integrado y competitivo.

Read more »

Kraftwerk: 20 años de pelea en los tribunales por los derechos de dos segundos de una canción que ha definido el pasticheLa Justicia europea define pastiche como una creación que evoca una o varias obras, diferenciándose de ellas de modo perceptible, y que usen elementos característicos de esas canciones, también a través del 'sampling', con el fin de entablar un diálogo artístico. Ahora los magistrados alemanes t...

Read more »