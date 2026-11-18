La Comisión Europea inicia un nuevo procedimiento sancionador contra España ante el TJUE por incumplir la normativa de indemnizaciones del Modelo 720 y la jurisprudencia comunitaria.

La Comisión Europea ha anunciado la intención de llevar nuevamente a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE) debido al incumplimiento persistente de las obligaciones comunitarias en materia de responsabilidad patrimonial del Estado. Esta decisión representa una escalada significativa en el conflicto entre Bruselas y Madrid, motivada por la parálisis legislativa que impide a los ciudadanos obtener las indemnizaciones correspondientes cuando la legislación nacional contraviene el derecho europeo.

El proceso sancionador se activa específicamente en relación con el controvertido Modelo 720, una herramienta declarativa sobre bienes y derechos en el extranjero que fue objeto de múltiples críticas por imponer multas desproporcionadas de hasta el 150% y por considerar las rentas no justificadas como ganancias patrimoniales imprescriptibles. A pesar de que el propio tribunal luxemburgués tumbó este régimen fiscal por considerarlo abusivo en 2022, la justicia española ha mantenido posiciones restrictivas que blindan al erario público frente a las reclamaciones de los contribuyentes afectados.

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Origen del conflicto y denuncia formal

La vía de infracción, identificada como INFR(2017)4004, tiene sus raíces en 2015, cuando la Comisión Europea comenzó a recibir quejas sobre los obstáculos burocráticos creados por la Ley 40/2015 y la Ley 39/2015. Estas normas, aprobadas durante el gobierno de Mariano Rajoy, diseñaron un procedimiento administrativo que dificultaba casi hasta la imposibilidad el ejercicio de derechos económicos por parte de los ciudadanos. El proceso se reactivó formalmente en mayo de 2024 tras la denuncia presentada por el abogado Alejandro del Campo Jiménez, socio de DMS Legal Intelligence, quien actuó tras el rechazo del Consejo de Ministros y la sentencia del 17 de abril de 2024 del Tribunal Supremo.

Alejandro del Campo Jiménez acudió a las instituciones comunitarias como mecanismo de último recurso para visibilizar la situación de miles de contribuyentes que quedaron desprotegidos. Su intervención destaca la gravedad del bloqueo político y judicial, señalando que la falta de reformas legislativas impide que se restituyan los derechos vulnerados. La denuncia formal sirve como el detonante final que obliga a la Comisión a pasar de las advertencias a la acción judicial definitiva ante el TJUE.

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Posiciones y argumentos legales de las partes

El núcleo de la acusación de la Comisión Europea gira en torno a la vulneración del principio de efectividad, el cual prohíbe taxativamente que las normativas nacionales hagan imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos reconocidos por la Unión Europea. El Tribunal Supremo español dictaminó que aquellos contribuyentes que autoliquidaron el IRPF bajo la coacción del Modelo 720 carecen de derecho a indemnización si no solicitaron la rectificación de sus declaraciones dentro del plazo ordinario de cuatro años, calificando su inacción como falta de diligencia.

Esta interpretación judicial ha sido ampliamente criticada por los afectados y sus representantes legales, quienes argumentan que se trata de una trampa legal inadmisible. Se exigía a los contribuyentes impugnar una norma antes de que la Justicia europea declarara su nulidad en enero de 2022, lo que dejó en una situación de indefensión particularmente grave a los ciudadanos más modestos que confiaron en la presunción de legalidad de las leyes españolas vigentes en aquel momento.

Impacto real y próximos pasos judiciales

Ante la constatación de que el proyecto de ley para reformar las disposiciones impugnadas continúa encallado en el Parlamento español sin haberse aprobado, el Ejecutivo comunitario ha optado por utilizar el artículo 260 del Tratado. Esta vía permite castigar el desacato con multas directas contra el erario público, marcando un punto de no retorno en la relación entre Madrid y Bruselas. La Comisión ha agotado las cartas de emplazamiento y advertencias formales, evidenciando que la parálisis legislativa ya no es una excusa válida para el incumplimiento.

No obstante, la resolución remitida al denunciante aclara límites importantes sobre el alcance de este procedimiento. La Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión subraya que un eventual fallo condenatorio del TJUE no supondrá una orden de pago automática ni resolverá los casos particulares de forma directa. Los tribunales nacionales siguen siendo los únicos competentes para condenar a los Estados miembros a indemnizar a los particulares, lo que significa que los afectados deberán seguir litigando ante la justicia española para obtener reparaciones concretas.