Bruselas amenaza con sanciones a España por superar el límite de gasto público en 15.000 millones de euros, tras comprometer 42.900 millones adicionales con medidas sociales previas a las elecciones del 29 de noviembre.

La Comisión Europea ha advertido oficialmente a España de la posible apertura de un expediente sancionador por rebasar el techo de gasto público pactado con la Unión Europea. Según las cálculos de Bruselas, el gobierno del presidente Pedro Sánchez ha superado este límite neto en 2026 por aproximadamente 15.000 millones de euros. Esta desviación financiera pone en riesgo la activación del procedimiento por déficit excesivo si los datos de ejecución se confirman en la primavera del próximo año.

Detalles del expediente sancionador por el gasto

El comisario de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha solicitado explícitamente a las autoridades españolas que adopten las medidas necesarias en el marco del procedimiento presupuestario nacional. El objetivo es garantizar que la política fiscal del próximo año se ajuste estrictamente a las recomendaciones de la Unión Europea. La advertencia de Bruselas es clara y directa ante la falta de aprobación de nuevos Presupuestos Generales del Estado durante cuatro años consecutivos bajo la presidencia de Sánchez.

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Compromisos de gasto del gobierno de Sánchez

El gobierno de Pedro Sánchez ha comprometido casi 42.900 millones de euros de gasto adicional para el año 2027 mediante diversas medidas sociales aprobadas en los últimos consejos de ministros. Estas iniciativas incluyen el aumento del salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones entre un 3% y un 4%, y el mayor incremento salarial para los funcionarios públicos del 4,5% registrado desde 1992. Además, se ha prorrogado la prórroga de los descuentos en el transporte público y se han ampliado las deducciones para autónomos.

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Posturas de la Unión Europea y stakeholders

Bruselas mantiene una postura firme al rechazar la continuidad de estas medidas sin un plan de corrección fiscal viable. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha cuantificado en 1.300 millones de euros el coste de las bonificaciones fiscales en vivienda, incluyendo ayudas a inquilinos y propietarios. La Comisión Europea ha pedido recortes urgentes, señalando que estas decisiones electorales incrementan el gasto estructural sin corregir déficits sociales como la pobreza infantil o el abandono escolar, problemas que siguen afectando a los hogares españoles.

Impacto real y próximos pasos para el nuevo ejecutivo

El próximo ejecutivo, que tomará posesión tras las elecciones generales del 29 de noviembre, se enfrentará a la necesidad de aplicar ajustes financieros inmediatos. Se estima que la desviación del gasto podría ascender a 22.000 millones de euros en 2027 si no se implementan las correcciones requeridas. Las nuevas autoridades nacionales y las comunidades autónomas deberán gestionar estos aumentos permanentes de gasto y negociar la distribución de fondos como el impuesto a la banca, cuyo reparto se pactará entre el estado y las regiones en lugar de seguir el criterio del PIB.