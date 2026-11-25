La Comisión Europea sitúa a España en situación crítica en pobreza y abandono escolar, advirtiendo de un desvío de 15.000 millones que podría causar un expediente sancionador al próximo gobierno.

La Comisión Europea ha publicado un informe alarmante que sitúa a España en una situación crítica en materia social, destacando nueve de sus diecisiete indicadores clave con resultados desfavorables. Este diagnóstico coloca al país en la cola del continente europeo en dimensiones esenciales como la pobreza infantil, el riesgo de exclusión social y la eficacia de las transferencias públicas.

La advertencia llega justo antes de las elecciones anticipadas del 29 de noviembre, dejando una fractura social significativa al nuevo ejecutivo que asuma el cargo. El documento no solo señala los fallos estructurales, sino que también alerta sobre un desvío de 15.000 millones de euros respecto al techo de gasto pactado, una figura que podría desencadenar un expediente sancionador por déficit excesivo.

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Cuatro indicadores en situación crítica severa

Los cuatro principales problemas identificados por Bruselas son la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, la pobreza infantil, el efecto limitado de las prestaciones sociales para reducir la pobreza y el abandono escolar temprano. Estos cuatro sectores de color rojo indican una crisis profunda que requiere intervención inmediata y recursos estructurales.

La tasa de riesgo de pobreza general descendió ligeramente hasta situarse en el 25,7 por ciento, sin embargo, la cifra para la población infantil es drásticamente superior al 33,8 por ciento. Esta diferencia evidencia que los menores son los más vulnerables ante la desigualdad económica, situándose España muy por encima de la media comunitaria en este aspecto.

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La capacidad de las transferencias sociales, excluyendo las pensiones, para mitigar la pobreza ha retrocedido. Su impacto cayó 0,7 puntos porcentuales hasta alcanzar el 23,2 por ciento de reducción, mientras que la media de la Unión Europea se mantiene en el 33,2 por ciento. Para los niños, este impacto es aún menor, con solo un 18,9 por ciento de reducción, menos de la mitad del 40,1 por ciento europeo.

El abandono escolar temprano y la desigualdad de ingresos también permanecen elevados. La ratio entre el ingreso del 20 por ciento más rico y el del 20 por ciento más pobre se sitúa en 5,24, frente a los 4,62 de la Unión Europea, confirmando una estructura salarial y de oportunidades desequilibrada que persiste pese a ciertas mejoras marginales.

Desviación de 15.000 millones y riesgos financieros

La Comisión Europea cifra el desvío de gasto en 15.000 millones de euros para el ejercicio 2026, lo que representa el 0,9 por ciento del Producto Interior Bruto del país. Esta cifra supera ampliamente los márgenes de maniobra permitidos y genera una tensión fiscal directa con las normas de estabilidad europeas.

El informe destaca que el ejecutivo de coalición formado por el PSOE y Sumar ha comprometido cerca de 42.900 millones en gasto antes de la votación del 29 de noviembre. Esta decisión, combinada con las últimas medidas aprobadas en Consejos de Ministros previos a los comicios, amplía la brecha presupuestaria que el nuevo gobierno deberá gestionar.

La Agencia de Evaluación de Recursos Fiscales (AIReF) ha sido mencionada en el contexto de la supervisión, aunque la autoridad directiva es Bruselas. La advertencia es clara: si no se corrige este desfase, el próximo ejecutivo enfrentará un procedimiento sancionador por déficit excesivo, lo que limitaría su capacidad de gasto y obligaría a ajustes fiscales dolorosos.

Empleo concentrado en baja productividad

Si bien el crecimiento económico ha superado a la media europea, la creación de empleo no ha sido cualitativamente homogénea. La tasa de empleo aumentó un punto porcentual en 2025 hasta el 72,4 por ciento, pero sigue rezagada frente al 76,1 por ciento de la Unión Europea.

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La calidad del empleo es otra fuente de preocupación. La generación de puestos de trabajo se ha concentrado en sectores de baja productividad, lo que reduce el poder adquisitivo real de los trabajadores ante la inflación persistente. Esto crea un mercado laboral inestable que no genera riqueza sostenible a largo plazo.

La tasa de desempleo general alcanza el 10,5 por ciento, duplicando aproximadamente el 6 por ciento de la media comunitaria. La disparidad es notable entre géneros, con un 15,9 por ciento para los hombres frente al 9,5 por ciento para las mujeres, y es aún más crítica para las personas nacidas fuera de España, alcanzando el 27,4 por ciento.

Desempleo de larga duración y desigualdad regional

El desempleo de larga duración se sitúa en el 3,4 por ciento, muy por encima del 1,9 por ciento registrado en el conjunto de la Unión Europea. Este indicador refleja que una parte significativa de la fuerza laboral está quedando atrás, con dificultades crecientes para reintegrarse en el mercado.

Estos problemas se ven agravados por grandes disparidades regionales entre las comunidades autónomas. No todas las zonas del país sufren los mismos niveles de pobreza o desempleo, lo que complica las políticas públicas y requiere soluciones específicas adaptadas a cada territorio.

La próxima gestión del gobierno saliente y la entrada del nuevo ejecutivo dependerán de cómo aborden estos desajustes. La presión externa de Bruselas y la situación interna exigen una estrategia clara para reducir el gasto desviado y mejorar los indicadores sociales críticos antes de que se cierren los plazos para evitar sanciones financieras.