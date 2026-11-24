La Comisión Europea advierte que España corre riesgo de incumplimiento fiscal en 2026 y 2027, con un desvío acumulado superior al 0,6%, lo que podría activar medidas correctivas.

La Comisión Europea ha emitido una advertencia formal sobre la senda fiscal de España, señalando un riesgo de incumplimiento material para los años 2026 y 2027. Esta alerta se enmarca en el marco de los pactos establecidos con las instituciones de la Unión Europea para 2026, exigiendo ajustes inmediatos para evitar sanciones o procedimientos de infracción.

Mecanismo de Alerta Fiscal y Cálculos de Bruselas

El mecanismo que activa esta alerta se basa estrictamente en los datos oficiales disponibles y las previsiones macroeconómicas publicadas recientemente por el Ejecutivo comunitario. Dado que el Gobierno de España no ha presentado todavía un borrador presupuestario detallado, la institución realiza sus proyecciones sobre la base de la información económica más reciente para evaluar el cumplimiento de las normas.

Also read Pensión de Orfandad en España: Edad límite a los 25 años y cuantías actualizadas 2026

Los cálculos de Bruselas indican que España cerrará este año con un desvío de la senda fiscal acumulado desde 2024 que supera ampliamente el límite del 0,6% contemplado por las reglas presupuestarias. Este desvío es mayor que el desfase del 0,45% que la Comisión anticipó en mayo, lo que confirma una desviación creciente respecto a los objetivos acordados.

Posiciones y Factores de Riesgo en la Unión

En el caso específico de España, el documento de alerta no incluye una opinión detallada porque falta el presupuesto oficial, pero la institución atribuye el incremento de los últimos meses mayoritariamente a las medidas de gasto y de ingresos. Las estimaciones de la Comisión Europea cubren todas estas medidas hasta el 3 de noviembre, sin tener en cuenta el impacto de las aprobadas en los últimos Consejos de Ministros.

Advertisement

Además de España, están en riesgo de incumplir el techo de gasto el año próximo Eslovenia, Países Bajos, Lituania, Luxembiano y Malta. Alemania y República Checa también figuran en la lista, aunque estos dos últimos países no sobrepasarían los umbrales críticos que darían lugar a un expediente formal, lo que distingue su situación de la española.

Impacto Real y Próximos Pasos Fiscales

Se espera que España y Eslovenia estén en riesgo de incumplimiento material del incremento de gasto neto recomendado en 2027, por lo que se les invita a adoptar las medidas necesarias dentro del proceso presupuestario nacional. La Comisión exige garantizar que la política fiscal de 2027 esté estrictamente en línea con la senda fiscal pactada para evitar consecuencias legales.

Si se confirma este riesgo basándose en los datos oficiales en primavera del año próximo, la Comisión Europea preparará un informe bajo el artículo 126.3 del Tratado. Este informe es el paso previo necesario para obligar a los países a tomar las medidas correctivas en sus presupuestos para 2027 y garantizar la estabilidad financiera europea.