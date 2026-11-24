Bruselas alerta de desviaciones del 0,9% en 2026 y 1,3% en 2027. La Comisión Europea advierte del riesgo de procedimiento de déficit excesivo.

La Comisión Europea ha emitido una advertencia formal a España por el riesgo de incumplimiento de los objetivos de déficit público en sus recomendaciones semestrales de otoño. Este aviso contrasta con la evaluación de cumplimiento otorgada en 2025 y señala desviaciones acumuladas del 0,9% para 2026 y del 1,3% para 2027.

Desviaciones Presupuestarias y Causas Identificadas

Los técnicos de la institución europea identifican el disparo del gasto público como la causa principal de estas desviaciones. El aumento se atribuye a la extensión de los paquetes energéticos hasta el 31 de diciembre de 2026 y a la compensación de sueldos de empleados públicos en las comunidades autónomas. Estas partidas generan un agujero financiero que la Comisión calcula en 5.100 millones de euros en 2026 y cerca de 12.000 millones para 2027.

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Límites de Déficit y Deuda Pública

La normativa europea establece que un país supera el umbral de riesgo si su déficit anual rebasa el 0,3% y el acumulado el 0,6%, especialmente cuando la deuda pública supera el 60% del PIB. El Gobierno de Pedro Sánchez prevé reducir la deuda al 99,6% en 2026, aunque Bruselas considera estas desviaciones muy importantes y sustanciales. Esto sitúa a España en un grupo de cuatro Estados miembros donde podrían iniciarse procedimientos.

Evaluación del Consejo Fiscal Europeo

El Consejo Fiscal Europeo también ha expresado dudas sobre la activación de la cláusula nacional de escape por parte de España. Este organismo cuestiona la justificación de la flexibilidad en el gasto en defensa, señalando que ha sido muy limitado. El informe clasifica a España en el grupo de deuda muy elevada, superior al 90% del PIB, junto con Bélgica, Grecia, Francia, Italia y Portugal.

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Cláusula de Salvaguardia y Energética

Para mitigar el riesgo, el Gobierno solicitó la cláusula de salvaguardia del déficit por el gasto en defensa. Sin embargo, Bruselas permite que los países destinen hasta un 0,6% del PIB entre 2026 y 2028 a medidas de corte energético sin que computen como gasto. Un técnico de la Comisión advierte que sería necesario escrutinar las medidas para asegurar su elegibilidad dentro de este régimen presupuestario flexible.

Próximos Pasos y Evaluación de Primavera

La situación fiscal se reevaluará en primavera basándose en la ejecución presupuestaria real. Si el crecimiento del gasto neto supera significativamente el límite recomendado, la Comisión podría abrir un procedimiento de déficit excesivo basado en la deuda. Si el próximo Ejecutivo aprueba nuevos presupuestos antes de esa fecha, Bruselas revisaría las cifras y podría actualizar las previsiones de cumplimiento fiscal para España.