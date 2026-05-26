Comisión de Trabajo aprueba la ley que crea una pasarela del colectivo profesional al RETA

El dictamen aprobado por la Comisión de Trabajo (PSOE, abstenciones del PP, Vox y Junts) establece la obligatoriedad de que los 100.000 autónomos que cotizan a mutualidades se trasladen al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, con un coeficiente de conversión del 0,77 y la eliminación de restricciones históricas. El proyecto seguirá al Pleno el 10 de junio y deberá pasar por el Senado antes de su publicación en el BOE.

La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó, con mayoría y las abstenciones del PP, Vox y Junts, el dictamen de la proposición de ley impulsada por el PSOE que crea una pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos ( RETA ) para los profesionales que actualmente cotizan a través de sus colegios profesionales.

La medida afecta a alrededor de 100.000 autónomos que, en lugar de contribuir a la Seguridad Social, pagan sus cuotas a mutualidades y colegios. Tras dos jornadas de intenso debate sobre los criterios de traspaso de los fondos acumulados y la equivalencia de los periodos cotizados, el texto definitivo recibió el visto bueno de la comisión y pasará al Pleno del Congreso el próximo 10 de junio, fecha en la que se espera su convalidación.

De ser aprobado, el proyecto será remitido al Senado para su revisión y, una vez superado, se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor. Entre los aspectos más controvertidos del proyecto se encuentran las enmiendas rechazadas que hubieran permitido mantener la alternativa de cotizar a través de mutualidades más allá de 2028 y la inclusión de jubilados y profesionales que ya tienen reconocido el período mínimo para el derecho a pensión en la Seguridad Social.

La versión final de la proposición establece que todos los autónomos, sin excepción de actividad, deberán afiliarse al RETA y que cada mes cotizado a una mutualidad equivaldrá a un mes cotizado al RETA, con un coeficiente de conversión fijo del 0,77 para traducir los derechos económicos acumulados en periodos de cotización. Asimismo, se elimina la restricción que limitaba la transferencia sólo a los mutualistas que se hubieran incorporado antes de 2013, ampliando la universalidad del acceso al sistema público.

El debate también ha puesto de relieve la resistencia de varios grupos parlamentarios y de las propias mutualidades, que temen que la prohibición de la cotización alternativa ponga en riesgo su viabilidad financiera y la continuidad de sus servicios. El Colegio Profesional ha manifestado que, aunque valora la tramitación del proyecto, considera que el paso por la comisión no garantiza una solución definitiva ni suficiente garantía de seguridad jurídica para los mutualistas.

La reforma, prevista para evaluar su impacto mediante un informe vinculante a finales de 2027, busca, según el Gobierno, simplificar la cotización, mejorar la cobertura previsional y evitar lagunas en la protección social de los trabajadores por cuenta propia. Sin embargo, los críticos advierten que la eliminación de la opción de alternancia entre RETA y mutualidad podría constituir un retroceso para la diversidad de regímenes de protección de los autónomos





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