Comisión de Ética de la Cámara investiga al representante Jimmy Gomez por denuncias de conducta sexual inapropiada

El comité bipartidista de la Cámara de Representantes revisa acusaciones contra el demócrata Jimmy Gomez, quien reconoce errores personales pero niega violaciones éticas. La pesquisa se suma a otras investigaciones de conducta indebida en el Capitolio y coincide con esfuerzos de reforma al sistema de manejo de quejas.

La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes ha iniciado una investigación preliminar sobre el representante demócrata Jimmy Gomez tras recibir denuncias de conducta sexual inapropiada.

Según fuentes consultadas por CNN, el panel bipartidista comenzó a indagar después de que el New York Post publicara una historia en 2023 que alegaba que Gomez fue visto besando a una asistente que trabajaba para otro congresista durante una fiesta en un patio trasero. Un portavoz de Gomez negó en su momento ese encuentro, calificándolo de falso.

Sin embargo, al intentar verificar esos hechos, la comisión tuvo conocimiento de otras denuncias similares contra el legislador, las cuales ahora también están bajo escrutinio. Gomez, por su parte, emitió una extensa declaración en la que reconoce haber cometido errores personales fuera de su matrimonio que causaron dolor a su familia, pero sostiene que sus acciones fueron consensuadas y que no violaron la ley ni las normas éticas de la Cámara.

Aseguró que cooperará plenamente con cualquier investigación del Comité de Ética y reiteró su compromiso de trabajar en privado con su esposa y seres queridos para sanar las heridas causadas, ofreciendo una disculpa pública por el dolor y la vergüenza generados. Esta investigación, aún en etapa inicial y no reportada previamente, refleja el esfuerzo del panel por responder a un número creciente de denuncias de conducta sexual indebida en el Capitolio.

Recientemente, los representantes Eric Swalwell y Tony Gonzales renunciaron bajo presión por acusaciones similares. El Comité de Ética, que declinó comentar sobre el caso Gomez, afirmó a las fuentes que toma en serio todas las denuncias y que perseguirá cualquier indicio sin importar su dirección. Cabe destacar que Gomez no es el único legislador bajo investigación: CNN reveló en abril que el republicano Chuck Edwards también es indagado por presunto acoso sexual, algo que él niega.

Bajo una creciente presión pública para actuar contra la mala conducta, el presidente del Comité de Ética, Michael Guest, ha manifestado su intención de ampliar el personal y los poderes del panel. Asimismo, el speaker de la Cámara, Mike Johnson, y el líder demócrata Hakeem Jeffries crearon un grupo de trabajo bipartidista, encabezado por Kat Cammack y Teresa Leger Fernández, para reformar el proceso de manejo de quejas de acoso sexual en el Congreso.

No obstante, la tarea de reformar el sistema de autoregulación legislativa se presenta larga y compleja, generando frustración entre quienes exigen cambios rápidos. Muchos temen que la ya deteriorada imagen pública del Congreso empeore si no se adoptan mejoras tangibles y oportunas





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