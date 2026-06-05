Comisión de Ética archiva investigaciones a consejero de Medio Ambiente de Castilla y León por macrovertedero

La Comisión de Ética de Castilla y León ha archivado las investigaciones al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y al director general de Infraestructuras, José Antonio Jiménez Blázquez, por la autorización de un macrovertedero mientras el hijo del consejero trabajaba para el grupo empresarial beneficiado.

La Comisión de Ética de Castilla y León ha decidido archivar las investigaciones que afectaban al consejero de Medio Ambiente en funciones, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones , y al director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, José Antonio Jiménez Blázquez.

La decisión se tomó en la reunión del 12 de mayo, según el acta recientemente publicada. Las investigaciones se centraban en la autorización de un macrovertedero de residuos peligrosos y no peligrosos en la provincia de León, otorgada por Suárez-Quiñones a un conglomerado empresarial vinculado a Macario Fernández. En la empresa principal de este grupo, el hijo menor del consejero se desempeñaba como responsable jurídico, relación contractual que se mantuvo hasta hace dos años.

Además, se investigaba un posible conflicto de intereses y un incumplimiento en la declaración de bienes por parte de Jiménez Blázquez, quien administró una empresa durante cinco años. La Comisión de Ética, presidida por el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, e integrada por el secretario general de la Consejería y dos profesores de Derecho Penal y Administrativo de las universidades de León y Salamanca, decidió archivar los casos tras recibir información de la Fiscalía y del Registro Mercantil, así como de la Inspección General de Servicios.

La Comisión solicitó información a la Fiscalía poco después de recibir las denuncias en noviembre de 2025, pero la respuesta no llegó hasta abril de 2026, cuando se informó de que las diligencias preprocesales se habían archivado. Los medios ya se habían hecho eco de este archivo en enero de 2026. La Comisión justifica su decisión por la inexistencia de un delito, señalando que existe identidad de sujeto, hecho y fundamento entre las diligencias penales y la investigación ética.

En cuanto al Registro Mercantil, la Comisión realizó tres peticiones de documentación en enero de 2026: la primera fue inadmitida por la forma de presentación, la segunda ofreció información insuficiente y la tercera fue ampliada. La información completa se recibió a finales de abril.

La Comisión también tuvo en cuenta una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que descarta la incompatibilidad cuando el cargo actúa como administrador único de una empresa dedicada al arrendamiento de bienes inmuebles que pertenecen a la misma, así como varias sentencias del Tribunal Supremo que admiten la compatibilidad cuando los recursos ya están integrados en el patrimonio. Por ello, concluyó que el caso de Jiménez Blázquez, quien administraba una empresa sin actividad por herencia de su padre, no se puede considerar incluido dentro del régimen sancionador.

La Consejería de Medio Ambiente se ha negado a hacer comentarios sobre esta resolución. Las denuncias originales fueron presentadas por la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno en noviembre de 2025, alertando sobre la posible incompatibilidad del director general, el conflicto de intereses y un posible incumplimiento en la declaración de bienes, derechos patrimoniales y obligaciones.

Dos meses después, elDiario.es se hizo eco de la situación de Jiménez Blázquez, quien defendió entonces que su participación en la empresa era por herencia y que se trataba de una sociedad sin actividad. Sin embargo, dicha compañía tuvo actividad entre 2020 y 2022. La Comisión de Ética, al archivar el caso, destacó el carácter de administración patrimonial de la empresa, lo que la excluye del régimen sancionador.

Este caso ha generado debate sobre la transparencia y la ética en la administración pública de Castilla y León, especialmente en lo que respecta a la autorización de proyectos ambientales de gran envergadura y la relación entre altos cargos y empresas privadas. La decisión de la Comisión sienta un precedente sobre cómo se manejan los conflictos de interés en la región, aunque algunos sectores consideran que deberían haberse realizado más investigaciones antes de archivar las denuncias





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Comisión De Ética Castilla Y León Macrovertedero Conflicto De Intereses Suárez-Quiñones

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Irán y Estados Unidos continúan intercambiando ataques en Oriente MedioEl conflicto entre Irán y Estados Unidos continúa en aumento, con ambos países intercambiando ataques en respuesta a la ofensiva lanzada por Washington contra una torre de comunicaciones en territorio iraní

Read more »

El petróleo brent sube un 2% ante la falta de avances en Oriente MedioEl petróleo brent suma un avance del 2% y se sitúa en torno a los 98 dólares por la falta de avances en las conversaciones de Oriente Medio. Las bolsas europeas cotizan en rojo, con el Ibex 35 perdiendo los 18.200 puntos pese a haber estado en verde. Inditex lidera las subidas tras resultados positivos, mientras que Cellnex y BBVA presentan las mayores caídas.

Read more »

La UCO ve en 'Crónica Libre' un medio 'instrumentalizado' al servicio de las cloacas del PSOE¿Por qué es importante? En el sumario, al que ha tenido acceso laSexta, hay una factura que el partido socialista pagó al medio de 18.125 euros por una campaña de marketing. Los investigadores creen que ese dinero era realmente para una periodista relacionada con la trama.

Read more »

Juan y Medio opina sobre los impuestos en EspañaEl presentador de un programa de televisión opina sin filtros sobre los impuestos que tiene que pagar al año en España y defiende la necesidad de la financiación de los servicios públicos.

Read more »