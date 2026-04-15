Comisarios declaran en el juicio del caso Kitchen: seguimiento a la esposa de Bárcenas y negación de conocimiento de la operación

Testimonios de comisarios en la Audiencia Nacional revelan detalles sobre el seguimiento a Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas, en el marco del caso Kitchen. Ignacio Cosidó, exdirector de la Policía Nacional, niega conocimiento de la operación de espionaje y desvincula a Villarejo. El juicio continúa con el análisis de la cadena de mando y la percepción de la relevancia de estas acciones.

En el marco del juicio por el caso Kitchen, el comisario Mariano Hervás testificó ante la Audiencia Nacional , revelando su participación en el seguimiento de Rosalía Iglesias , esposa del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas , durante agosto de 2013. Hervás detalló que recibió una orden directa del comisario García Castaño para dirigir dicho seguimiento, una tarea que en su momento consideró de escasa relevancia, calificándola como un servicio de apoyo complejo debido a la cantidad de personas que rodeaban a Iglesias. La declaración de Hervás arroja luz sobre la estructura de mando y la percepción de la importancia de estas operaciones dentro de la Policía Nacional en aquel periodo.

Paralelamente, Ignacio Cosidó, exdirector de la Policía Nacional, compareció como testigo, negando categóricamente haber tenido conocimiento de la existencia de la operación Kitchen, un presunto espionaje ilegal dirigido contra Luis Bárcenas mientras este se encontraba bajo investigación. Cosidó afirmó conocer la existencia de una investigación abierta por la UDEF sobre Bárcenas, pero desconoció por completo la implicación de otras unidades policiales en dicho operativo. Además, el exdirector de la Policía Nacional desvinculó al comisario José Manuel Villarejo de cualquier asignación de tareas relacionadas con el caso, subrayando que su relación con Villarejo no se basaba en la confianza mutua. La sesión del juicio, que concluyó este miércoles, se reanudará el jueves a las 10:00 de la mañana. La defensa del exministro Jorge Fernández Díaz, principal acusado en el caso, busca desvirtuar la credibilidad de los testimonios y demostrar la ausencia de una estructura organizada para llevar a cabo el espionaje.

El agente José Francisco González García, también presente como testigo, aportó detalles sobre la duración y el método del seguimiento a Rosalía Iglesias. Según su testimonio, la vigilancia se extendió hasta el 11 de octubre, fecha en la que el dispositivo policial fue detectado. González García también mencionó que, tras la detección, García Castaño solicitó la vigilancia del despacho de abogados de Bárcenas e Iglesias, empleando videovigilancia para registrar la entrada y salida de personas del edificio. Al ser cuestionado sobre la posible coincidencia con agentes de otras unidades, el agente aclaró que si bien se observaron diferentes vehículos durante la vigilancia, no se pudo determinar si pertenecían a periodistas o a otros dispositivos policiales.

La declaración de Cosidó, siendo el primer alto cargo del Partido Popular en testificar, generó expectativas, dada su posición como Director General de la Policía Nacional en el momento en que se desplegó el supuesto operativo de espionaje. Sin embargo, su comparecencia se mantuvo en la línea de negar cualquier conocimiento sobre la operación Kitchen y sobre directrices dadas a Villarejo, a quien reiteró no considerar una persona de su confianza. La estrategia defensiva parece centrarse en aislar a los altos mandos de cualquier conocimiento directo o participación en las acciones investigadas, presentando las operaciones como iniciativas de rangos inferiores o desconectadas de la cúpula. La complejidad del caso radica en la dilucidación de las responsabilidades y la existencia de una trama organizada para obtener información sensible, que podría haber comprometido al Partido Popular.

Mariano Hervás, quien ocupaba el cargo de jefe de brigada en la Comisaría General de Información entre 2013 y 2015, reiteró que la orden de seguir a Rosalía Iglesias provino del comisario García Castaño. Hervás explicó que se le encomendó la tarea a finales de julio de 2013, mientras el jefe de operativos estaba de vacaciones, y se le informó que se trataba de un servicio rutinario para seguir a Bárcenas, su esposa y su círculo cercano. El objetivo, según Hervás, era la búsqueda de dinero y posibles testaferros. A pesar de la supuesta irrelevancia inicial, García Castaño enfatizó la necesidad de comunicarle directamente cualquier hallazgo significativo, incluso durante su ausencia. Hervás también señaló que la operación coincidía con otros seguimientos considerados de mayor importancia, como el realizado a un narcotraficante colombiano, lo que restaba prioridad a la vigilancia de Iglesias en aquel contexto, antes de que el caso Kitchen adquiriera la notoriedad pública actual. La declaración de Hervás es crucial para entender la cadena de mando y las prioridades operativas de la época, así como la percepción de la relevancia de las acciones desplegadas en el marco de la investigación judicial.





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