Comienza la Feria de Abril con Morante de la Puebla como figura central y siete tardes de 'no hay billetes'

La Feria de Abril arranca con Morante de la Puebla como gran protagonista y un cartel repleto de figuras del toreo. El evento, que se extiende hasta el 26 de abril, incluirá 13 corridas de toros, un espectáculo de rejoneo y una novillada. La venta de entradas ha sido exitosa, con siete tardes ya confirmadas con el cartel de 'no hay billetes'.

Con Morante de la Puebla como figura central del evento, especialmente tras las dos orejas obtenidas el Domingo de Resurrección, el ciclo continuado de festejos de la Feria de Abril inicia hoy su andadura, con excepción del lunes 13, día en que no se celebrará ninguna corrida.

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El programa, que se extenderá hasta el 26 de abril, fecha en que se clausurará la feria, comprende 13 corridas de toros, un espectáculo de rejoneo y una novillada. Además de la destacada presencia del torero sevillano, el abono se sustenta en un elenco de renombrados matadores, entre ellos Roca Rey, Juan Ortega, Pablo Aguado, Borja Jiménez, José María Manzanares y Daniel Luque, junto con los jóvenes promesas Víctor Hernández, Javier Zulueta, Molina, Fabio Jiménez y Aarón Palacio.<\/p>

El panorama ganadero, en cambio, presenta una continuidad con los hierros tradicionales, destacando únicamente las novedades de la presentación de Álvaro Núñez y Puerto de San Lorenzo, así como el doble compromiso de Garcigrande y Hnos. García Jiménez.<\/p>

La empresa Lances de Futuro ha implementado descuentos que han contribuido al incremento de abonados, pasando de 2.610 a 3.513, lo que representa un aumento de 903 nuevos clientes fijos respecto al año anterior. Según declaraciones del empresario José María Garzón a este medio, hasta la fecha de hoy sábado, se han confirmado siete tardes con el cartel de ‘no hay billetes’.<\/p>

La retransmisión televisiva de la Feria, con la excepción del espectáculo de rejoneo del domingo 19, correrá a cargo de Canal Sur y la plataforma privada Onetoro TV. Los carteles que conforman el ciclo son los siguientes: Sábado 11, con Pepe Moral, Lama de Góngora y Fabio Jiménez, lidiando toros de Alcurrucén. Domingo 12, con Álvaro Lorenzo, Rafa Serna y Molina, y toros de Fuente Ymbro. Martes, 14, novillada con Emiliano Osornio, Tomás Bastos y Julio Norte, y novillos de Talavante. Miércoles 15, con Miguel Ángel Perera, David Galván y Aarón Palacio, y toros de Santiago Domecq. Jueves 16, con Morante de la Puebla, Juan Ortega y Víctor Hernández, y toros de Álvaro Núñez. Viernes 17, con Alejandro Talavante, Roca Rey y Pablo Aguado, y toros de Domingo Hernández. Sábado 18, mano a mano entre Manuel Escribano y Borja Jiménez, con toros de Victorino Martín. Domingo 19, espectáculo de rejoneo con Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza, y toros de El Capea. Lunes 20, con Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Tomás Rufo, y toros de Hnos. García Jiménez. Martes 21, con José María Manzanares, Alejandro Talavante y Daniel Luque, y toros de Núñez del Cuvillo. Miércoles 22, con Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda, y toros de El Parralejo. Jueves 23, con José María Manzanares, Roca Rey y Javier Zulueta, y toros de Victoriano del Río/Toros de Cortés. Viernes 24, con Daniel Luque, Juan Ortega y Pablo Aguado, y toros de Juan Pedro Domecq. Sábado 25, con El Cid, Fortes y José Garrido, y toros de La Quinta. Y, finalmente, el Domingo 26, con Manuel Escribano, Pepe Moral y Román, y toros de Miura.<\/p>

La expectación es máxima ante un ciclo que promete emociones fuertes y el lucimiento de las principales figuras del toreo actual.<\/p>





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