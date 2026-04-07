Comienza el juicio del 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo

Arranca el juicio en el Tribunal Supremo por el 'caso mascarillas', con el exministro Ábalos, Koldo García y el empresario Aldama en el banquillo. Se espera un juicio extenso con la declaración de más de 70 testigos y una defensa conjunta por parte de Ábalos y Koldo.

Aldama ya está en la puerta de la sala. El juicio, un evento de gran relevancia, se celebra en el salón de plenos del Tribunal Supremo , el mismo escenario donde se juzgó el 'procés', lo que añade un peso significativo a la situación. Aldama, visiblemente expectante, se encuentra solo, de pie, absorto en su teléfono móvil. Viste un traje gris marengo, una camisa blanca y prescinde de corbata, según informa Nati Villanueva.

Paralelamente, la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, llega con un maletín lleno de documentos, lista para la jornada. Koldo y Ábalos han sido liberados de la prisión de Soto del Real en un furgón de la Guardia Civil, poco después de las siete de la mañana. Los acompañaban dos funcionarios de prisiones y llevaban consigo la habitual bolsa de racionamiento frío, que incluye un bocadillo, una botella de agua y fruta, un procedimiento común cuando se prevé una larga jornada fuera de la cárcel, según detalla Borja Méndez.\El abogado de Ábalos, Marino Turiel, también ha hecho su entrada en el Tribunal Supremo, mostrando una actitud aparentemente serena y optimista, declarando que afronta el juicio «con ganas» y con tranquilidad. El tribunal, compuesto por siete magistrados, ha establecido un calendario riguroso para el juicio, programando sesiones de mañana y tarde durante once días específicos de abril, abarcando una amplia ventana temporal para el desarrollo del caso. Durante estas sesiones, está prevista la declaración de más de 70 testigos, incluyendo figuras prominentes como la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quienes fueron presidentes autonómicos de Baleares y Canarias, respectivamente, en el momento en que ocurrieron los hechos. Ambos solicitaron declarar por escrito, una petición que el tribunal ha aceptado. Sin embargo, las defensas de Ábalos y García han expresado su rechazo a esta modalidad, argumentando que limita la posibilidad de repreguntar y de analizar el «lenguaje no verbal» de los testigos, elementos cruciales en la valoración de los testimonios.\A solo dos días del inicio de la vista, se confirma una estrategia de defensa conjunta entre José Luis Ábalos y Koldo García, un hecho que desmiente cualquier indicio de enfrentamiento entre ellos. Sus abogados solicitaron al tribunal autorización para reunirse con sus representados y preparar una defensa coordinada. La abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, solicitó permiso «de forma excepcional y proporcional» para tener «comunicaciones y visitas conjuntas» en el penal de Soto del Real, donde ambos se encuentran en prisión provisional desde noviembre. Esta petición refleja una estrategia unificada, solicitando comunicaciones «conjuntas entre los acusados y sus respectivos letrados», así como el «uso de ordenador portátil y soportes de almacenamiento» para estudiar el caso en una sala «sin barreras físicas», lo que sugiere una colaboración estrecha en la preparación de su defensa. La Fiscalía Anticorrupción solicita para el exministro una pena de 24 años de cárcel y para su asesor, 19 años y medio, por delitos graves. Por otro lado, la acusación popular, liderada por el PP, eleva la petición de cárcel a 30 años para Ábalos y García. El juicio por el 'caso mascarillas' ha comenzado, involucrando a figuras clave en un escándalo de corrupción durante la pandemia de covid-19





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