Colores y tendencias en el bikini: consejos de las expertas en moda baño

Este artículo ofrece consejos de expertos en moda baño para elegir el bikini correcto. Incluye recomendaciones sobre la elección de escotes, colores y patrones que favorecen y estilizan diferentes siluetas.

De los colores que favorecen a los bikinis que nunca debieron existir: las expertas en moda baño dan las claves para encontrar la mejor prenda este verano.

La espalda y la estructura interna se pasan por alto muchas veces. La clave está en la sujeción con copas estructuradas, tirantes más amplios y escotes que recogen sin comprimir y aportan seguridad y armonía. Los lisos suelen armonizar más. La dirección de la mirada juega un papel importante.

La elección del color y el patrón influyen mucho más de lo que parece





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