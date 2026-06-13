Colonos israelíes atacan a la población palestina en Cisjordania

En Cisjordania, colonos israelíes han atacado a la población palestina en varias localidades, causando daños materiales y heridos. Mientras tanto, Trump anuncia que el acuerdo con Irán se firmará este domingo, aunque Teherán da largas.

En Cisjordania , colonos israelíes atacan a la población palestina en varias localidades, causando daños materiales y heridos. Mientras tanto, Trump anuncia que el acuerdo con Irán se firmará este domingo, aunque Teherán da largas.

En otro frente, se registran incidentes en Jit, donde se quemaron coches y lanzaron cócteles molotov contra varias casas, y en el barrio de Jalail al Lawz, donde un grupo de colonos robó tuberías de agua que abastecen a la zona. La situación en Cisjordania se vuelve cada vez más tensa, con al menos 13 palestinos muertos en ataques de colonos en lo que va de año.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) registra una cifra de 38 muertos desde el 7 de octubre de 2023, cuando se produjo un aumento en las agresiones y redadas contra la población palestina





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