Colombianos ya pueden consultar su puesto de votación para las elecciones presidenciales

La Registraduría habilitó una plataforma para que los ciudadanos verifiquen su lugar de votación. Conozca los pasos necesarios y los datos clave para la jornada electoral del 31 de mayo.

Los colombianos ya pueden consultar dónde votarán en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. La Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó la plataforma en línea para que los ciudadanos verifiquen su puesto de votación , la mesa asignada y otros datos clave de la jornada electoral.

Este proceso es fundamental para garantizar que cada votante conozca con anticipación el lugar exacto donde ejercerá su derecho al sufragio. Para estos comicios presidenciales, podrán votar 41.421.973 ciudadanos en Colombia y en el exterior. Del total, 40.007.312 corresponden al territorio nacional y 1.414.661 al exterior, según cifras oficiales de la Registraduría.

Es importante destacar que la inscripción de cédulas y los cambios de puesto de votación se realizaron durante los meses previos, y ahora los ciudadanos deben confirmar que sus datos están correctamente registrados. ¿Cómo consultar tu puesto de votación?

Los ciudadanos pueden revisar su lugar de votación en la página oficial de la Registraduría siguiendo estos pasos: ingresar al sitio web, hacer clic en la opción de consulta de puesto de votación, digitar el número de cédula y la fecha de expedición, y luego seleccionar el botón de consulta. El sistema mostrará la dirección exacta del puesto, el número de mesa, el municipio y el departamento. También se puede acceder a través de la aplicación móvil de la Registraduría.

En el puesto de votación solo podrán votar las personas que tengan inscrita allí su cédula. Si realizaste un cambio de puesto de votación o la inscripción recientemente, puedes verificar en la página si la modificación quedó registrada correctamente. Es recomendable hacer esta verificación con varios días de anticipación para evitar contratiempos el día de la votación.

Qué pasa si no apareces en la consulta: Si al ingresar los datos no apareces en el censo electoral, deberás presentar una reclamación ante la Registraduría para verificar tu situación. Puedes acudir a cualquier sede de la entidad o comunicarte a través de sus canales oficiales. La Registraduría también habilitó un chatbot en WhatsApp para resolver dudas relacionadas con las elecciones presidenciales de 2026.

A través de esta herramienta, los ciudadanos pueden consultar su puesto de votación, conocer los requisitos para votar, obtener información sobre los candidatos y resolver cualquier inquietud. Además, se recomienda tener en cuenta algunas claves para el día de la votación: llevar la cédula de ciudadanía original, conocer el horario de votación (de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.), y evitar llevar objetos que puedan interferir con el proceso.

La participación ciudadana es esencial para fortalecer la democracia y elegir al próximo presidente de Colombia





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