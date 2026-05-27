Colombian Presidential Election: A Tale of Violence, Fear, and Diverse Perspectives

The Colombian presidential election, set for Sunday, is a critical juncture for the country as it grapples with the aftermath of a long-standing conflict and the ongoing struggle against violence. The election pits a diverse range of candidates, each offering a unique perspective on addressing the security and violence challenges. The campaign has been marked by fear and a focus on the dangers posed by the opposing candidate, with each candidate vying for the support of a different segment of the electorate.

El día que atentaron contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, una figura ascendente de la derecha con solo 39 años, los colombianos tuvieron un balde de agua fría para una nación que parecía haber superado los peores momentos de la guerra, los años 80 y 90, cuando los magnicidios, las bombas y los secuestros eran cuestión de la rutina.

Colombia ya no tiene un conflicto armado que amenace su democracia ni cifras de homicidios que lo hagan el país más violento del mundo, como ocurría hace 30 años. Incluso con sus problemas, la firma en 2016 del acuerdo de paz entre el Estado y la guerrilla más grande del momento, las FARC, significó una evolución: la apertura de una era en la que temas como las pensiones, la desigualdad o el medio ambiente pasaron a liderar el ranking de prioridades.

Y así fue. En 2022, tras un estallido social que evidenció la voluntad de cambio, el exguerrillero Gustavo Petro ganó la presidencia. Era la primera vez en dos siglos que un movimiento popular de izquierda llegaba al poder. Pero no fue así.

Durante sus cuatro años de mandato, Petro ha querido negociar la desmovilización de los varios grupos armados que aún operan en el país. Lo llamó 'Paz Total', una ambiciosa iniciativa para pactar acuerdos con todos, a pesar de las notables diferencias que había entre ellos: los hay narcotraficantes, extorsionistas, exguerrilleros, exparamilitares y un largo etcétera de variantes que se yuxtaponen caóticamente.

El experimento de la reserva holandesa que pasó de ser un santuario de animales a un campo de muerte León XIV pide en su primera encíclica como papa 'desarmar' a la inteligencia artificial y advierte de sus peligros. El magnicidio de Uribe Turbay, cuyo autoría intelectual la Fiscalía atribuye a una de las disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia, no es el tema más sonado de la campaña presidencial, pero, visto desde el ahora, en vísperas de las elecciones de este domingo, sí sentó el tono de la contienda.

Los colombianos parecen movidos por el miedo más que por cualquier otro aspecto: la inseguridad, según diversas encuestas, volvió a ser el tema que más les preocupa de cara a la elección. Más que un debate sobre las ideas, la campaña fue una avalancha de señalamientos sobre los peligros letales que engendra el contrincante.

Tal vez la mejor prueba de ello sean el perfil y el discurso con que se presentan los candidatos con opciones de ganar o pasar a la segunda vuelta, que sería el 21 de junio. Y la Defensoría del Pueblo emitió alertas sobre el proselitismo armado por parte de grupos ilegales que buscan condicionar el voto de comunidades y limitar la libertad de los votantes.

Ninguno de los candidatos, según los expertos consultados, parece tener una receta convincente para resolver la violencia. Iván Cepeda, el aspirante del oficialismo, es un veterano congresista que ha hecho carrera como representante de las víctimas y en busca de soluciones pacíficas a la violencia. Es uno de los autores de la Paz Total. El asesinato de su padre, un dirigente comunista, en 1994 marcó su carrera.

Y es, simbólicamente, la antítesis de Álvaro Uribe, el expresidente que arrinconó a las guerrillas con mano dura entre 2002 y 2010. Si para unos una presidencia de Cepeda sería una reivindicación histórica a las víctimas, para otros sería la consolidación de un régimen comunista que daría concesiones a los criminales. Luego está Paloma Valencia, miembro de una familia poderosa, heredera de una clase política que para muchos es responsable de la persecución política a la izquierda.

Y es la candidata de Uribe, su 'padre político'. Si unos la ven como una opción para volver al orden tras el 'caos' de Petro, para otros un gobierno suyo reeditaría, por ejemplo, los 'falsos positivos', las ejecuciones extrajudiciales a civiles que se reportaban como guerrilleros.

Hay un tercer y novedoso candidato con opciones de ganar: Abelardo de la Espriella, un abogado que representó criminales y políticos polémicos y que apela a la población, sobre todo mayor y masculina, escéptica de las instituciones e interesada en las soluciones efectistas. Si unos lo ven como una solución de raíz con su política de 'mano dura', otros creen que sería el fin del Estado de derecho. Entonces, los colombianos van a las urnas con una multiplicidad de opciones.

Todas representan una manera diferente de ver el problema de inseguridad y violencia, que es lo mismo que una forma de ver el país. El hecho de que las opciones de centro, como las candidaturas de Sergio Fajardo y Claudia López, tengan poca chance de ganar evidencia que los colombianos no están interesados en visiones más moderadas





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