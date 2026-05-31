Colombia vota en primera vuelta con la izquierda como favorita y la extrema derecha al acecho

Colombia celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales con el izquierdista Iván Cepeda como favorito, seguido del ultraderechista Abelardo de la Espriella y la uribista Paloma Valencia. El presidente Petro votó y llamó a la vigilancia ciudadana. Se espera una segunda vuelta el 21 de junio, mientras persisten riesgos de seguridad en 276 municipios.

Colombia celebra hoy la primera vuelta de las elecciones presidenciales para elegir al sucesor del actual mandatario, el izquierdista Gustavo Petro . La jornada transcurre sin incidentes, con las urnas abiertas desde las 8:00 hora local hasta las 16:00 (21:00 GMT), cuando comenzará el conteo oficial a cargo de la Registraduría Nacional.

El presidente Petro, vestido de blanco, encabezó el acto protocolario de apertura en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, acompañado por el registrador Hernán Penagos y la defensora del Pueblo, Iris Marín. En su discurso, Petro invitó a los colombianos a votar, señalando que estas elecciones definirán el rumbo del país. Posteriormente, se trasladó al Capitolio Nacional para emitir su voto, acompañado por su hija Antonella, varios ministros y funcionarios.

Tras depositar su papeleta, Petro recordó que al inicio de su mandato sus críticos auguraban una dictadura y su perpetuación en el poder, pero subrayó que no ha habido ningún gesto que busque cambiar las normas hacia la reelección, la cual fue eliminada en 2015. Añadió que no le gusta el poder y que solo tiene sentido administrarlo si se entrega al pueblo.

También cuestionó la transparencia del sistema electoral e instó a los ciudadanos a mantenerse vigilantes durante el conteo para evitar alteraciones. Los sondeos de intención de voto colocan como favorito al senador de izquierdas Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, quien representa la continuidad del gobierno de Petro. En segundo lugar se ubica el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, seguido por la senadora uribista Paloma Valencia, del Centro Democrático.

Cepeda votó en el colegio San Lucas, en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, y se mostró convencido de que hoy celebrarán el segundo gobierno progresista en Colombia. Valencia, quien acompañó al expresidente Álvaro Uribe a votar en Rionegro, Antioquia, agradeció tenerlo a su lado y criticó a sus adversarios, afirmando que Colombia está al borde de un abismo.

Por su parte, De la Espriella votó en Barranquilla y calificó la elección como la más importante de la historia del país, publicando además un video en redes sociales para llamar a votar temprano y alertar sin pruebas sobre un posible colapso del sistema electoral. Ningún candidato alcanzaría la mayoría absoluta necesaria para ganar en primera vuelta, según todas las encuestas, por lo que se prevé una segunda ronda el 21 de junio entre los dos más votados.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que 80 municipios están en riesgo máximo por presiones de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, con un total de 276 municipios en niveles altos de riesgo, e hizo un llamado a votar libremente y confiar en las instituciones electorales. La jornada se desarrolla con normalidad, pero las autoridades mantienen la alerta ante posibles incidentes.

Los colombianos acuden a las urnas en un clima de polarización y expectativa, definiendo el futuro político del país para los próximos cuatro años





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