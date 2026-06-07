Colombia se prepara para el Mundial 2026 con nuevo horizonte bajo Néstor Lorenzo

La selección colombiana, dirigida por Néstor Lorenzo, combina veteranos como James Rodríguez y David Ospina con jóvenes talentos como Luis Díaz y Richard Ríos, buscando superar la ausencia en Qatar 2022 y pelear por el título en el próximo Mundial.

Colombia regresa al escenario mundial después de la ausencia en Qatar 2022, con la meta clara de superar sus límites y pelear por el trofeo más codiciado del fútbol.

Bajo la dirección del técnico argentino Néstor Lorenzo, la selección ha mostrado una evolución que va más allá de los resultados y se centra en una renovada mentalidad competitiva. El denso calendario de la clasificación para el Mundial 2026 incluyó un amistoso victorioso contra Costa Rica, que sirvió como prueba de fuego para los nuevos planteamientos tácticos de Lorenzo.

En ese encuentro, el equipo colombiano demostró solidez defensiva, creatividad en el medio campo y una delantera capaz de concretar oportunidades, atributos esenciales para enfrentar a los rivales sudamericanos que se vislumbran en la fase de grupos del próximo torneo. Entre los protagonistas de esta reactivación destacan figuras consolidadas y emergentes.

Luis Díaz, quien debutó con la selección poco después del Mundial de Rusia 2018, llega en plena forma tras una temporada brillante con el Bayern Múnich, donde anotó 26 goles y repartió 23 asistencias. Su desempeño en la Copa América 2024, donde Colombia fue subcampeón, lo posiciona como uno de los pilares ofensivos del conjunto.

Por su parte, James Rodríguez, que afronta su tercera Copa del Mundo, sigue siendo el eje creativo del equipo a pesar de los constantes cambios de club desde 2022. Su experiencia y visión de juego aportan a una generación que, aunque rica en talento, todavía carece de los títulos que justifiquen sus méritos.

Otros jugadores clave incluyen a Yerry Mina, cuya presencia en el central refuerza la línea defensiva, y a los jóvenes Richard Ríos y Dávinson Sánchez, que aportan dinamismo y frescura al medio campo y la defensa respectivamente. El proyecto de Lorenzo también se sustenta en la historia reciente de la selección.

La trayectoria de Daniel Muñoz, que brilló en los éxitos del Crystal Palace en 2025 y 2026, le ha granjeado la confianza del técnico y un rol importante en la banda derecha. La veteranía de David Ospina, con 131 partidos y tres Mundiales disputados, representa la continuidad y el liderazgo necesario para los menores.

En conjunto, el plantel combina la experiencia de veteranos con la energía de jóvenes promesas, creando una fórmula equilibrada que busca romper la sequía de títulos internacionales. La próxima fase de clasificación los enfrentará a rivales como Argentina y Paraguay, partidos en los que la resiliencia y la capacidad de ejecutar en los momentos críticos serán determinantes para asegurar un puesto en la fase final del torneo.

Si logran mantener la consistencia mostrada en los últimos amistosos y torneos continentales, Colombia podría volver a brillar en el escenario global y, quizás, hacer historia en el Mundial 2026





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