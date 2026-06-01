Colombia se inclina hacia la derecha tras elecciones presidenciales: De la Espriella lidera y amenaza a Petro

La reciente elección presidencial en Colombia ha traído a la luz a Abelardo de la Espriella, candidato de ultraderecha, como líder de los resultados, mientras que Iván Cepeda, candidato oficialista, se encuentra en segundo lugar. De la Espriella, inspirado por líderes como Nayib Bukele y Javier Milei, se perfila como favorito para ganar la segunda vuelta, adoptando una retórica populista y de mano dura.

Colombia se inclina hacia la derecha tras las recientes elecciones presidenciales , donde Abelardo de la Espriella, candidato de ultraderecha, lidera los resultados, dejando al oficialista Iván Cepeda en segundo lugar.

Inspirado por líderes como Nayib Bukele y Javier Milei, De la Espriella se perfila como favorito para ganar la segunda vuelta, adoptando una retórica populista y de mano dura. Conocido por su estilo provocador, ha celebrado su éxito inicial y lanzado amenazas hacia el actual líder, Gustavo Petro. A pesar de sus controversias, busca el apoyo de la Iglesia y se enfrenta a una segunda vuelta con los moderados apoyando a su oponente





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Colombia Elecciones Presidenciales Abelardo De La Espriella Iván Cepeda Nayib Bukele Javier Milei Gustavo Petro Retórica Populista Mano Dura Segunda Vuelta Moderados Iglesia Temer A Petro Copia Estética Militar Discurso Populista Crimen Estafas Movimiento Victoria Rotunda Segunda Evaluación Candidatos Moderados Policía Nacional Agente Maestra Manifestación Valencia Declaraciones Testigos Argumentos Acusación Hermano Presidente Sánchez PNV Junts Moción De Censura Ir Elecciones Plan Washington Desescalada Gradual Israel Líbano Secta Supermodelos 80 Lider Decenas Vidas Tía Isabel Causa Muerte Cronología Incógnitas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Abelardo de la Espriella lidera elecciones en Colombia y define presidencia en balotaje con Iván CepedaEl candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella encabeza el conteo preliminar de las elecciones en Colombia, pero no alcanzó la mitad más uno de los votos necesarios para ganar en primera vuelta. Con un 43,77 % de los votos al 89,48 % del escrutinio, enfrentará en segunda vuelta al oficialista Iván Cepeda, del izquierdista Pacto Histórico, quien obtuvo un 41,08 %. La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, quedó muy rezagada con un 6,81 %.

Read more »

El outsider Abelardo de la Espriella gana la primera vuelta en ColombiaEl candidato oficialista Iván Cepeda no alcanzó la victoria contundente que buscaba el Gobierno de Gustavo Petro, mientras que De la Espriella llegará al balotaje con la sensación de impulso político.

Read more »

El abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella sorprende y gana la primera vuelta en ColombiaEl candidato sin experiencia política Abelardo de la Espriella se impone con casi el 44% de los votos, dejando segundo al oficialista Iván Cepeda y relegando al uribismo a un papel marginal. La segunda vuelta está programada para el 21 de junio.

Read more »

Abelardo de la Espriella, el 'Tigre' que sorprende a ColombiaEl candidato libertario sin trayectoria política al frente del poder en Colombia durante los próximos cuatro años se medirá en segunda vuelta con el izquierdista Iván Cepeda. Su trayectoria y propuestas han generado dudas y críticas.

Read more »