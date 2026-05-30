Colombia rechaza como engañosa la declaración de Noboa sobre levantamiento de aranceles

El Gobierno colombiano calificó de engañosa la afirmación del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de que el levantamiento de aranceles a productos colombianos es una medida de buena voluntad, asegurando que obedece a órdenes de la CAN y denunciando injerencia electoral.

El Gobierno de Colombia rechazó este sábado la declaración del presidente de Ecuador , Daniel Noboa, quien afirmó que el levantamiento de los aranceles a los productos colombianos a partir del 1 de junio es una medida de buena voluntad.

La Cancillería colombiana calificó la declaración de engañosa y recordó que la decisión responde al cumplimiento de las órdenes emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). En un comunicado oficial, Colombia manifestó su categórico rechazo a la presentación de la derogación de los aranceles como un gesto voluntario, cuando en realidad obedece a las conminatorias instrucciones del organismo regional.

Esta postura fue respaldada por la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, quien cuestionó que una decisión de política comercial fuera anunciada en una videollamada con un actor político que no ejerce funciones de gobierno, refiriéndose al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella. El anuncio de Noboa se realizó dos días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, lo que generó una denuncia de injerencia en asuntos internos por parte del Gobierno de Gustavo Petro.

La Cancillería calificó la intromisión de un mandatario extranjero en el proceso democrático colombiano como una flagrante violación del principio de no intervención, una amenaza a la soberanía nacional y un atentado contra el sistema democrático. Según el comunicado, presentar la medida como una concesión voluntaria desdibuja su fundamento jurídico e institucional, lo que podría afectar el desarrollo de las relaciones bilaterales.

La ministra Morales agregó que el levantamiento de los aranceles responde a un contexto más amplio, marcado por las decisiones de la CAN y por advertencias de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que señalaron los riesgos económicos y la incertidumbre generados por las restricciones comerciales. La disputa comercial entre Colombia y Ecuador comenzó a principios de este año, cuando el Gobierno ecuatoriano impuso una tasa de seguridad a los productos colombianos, argumentando que las acciones de Petro contra el narcotráfico y otras actividades criminales en la frontera común eran insuficientes.

El gravamen, que empezó en febrero con un 30 %, fue elevado al 50 % y luego al 100 % desde el 1 de mayo. Esta medida fue duramente criticada por empresarios y comerciantes de ambos países, ya que afectó a cadenas productivas y comunidades fronterizas.

La Secretaría General de la CAN, que integran Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, ordenó a las dos naciones retirar los aranceles impuestos durante la controversia y concedió un plazo de diez días hábiles para desmontar las medidas, el cual venció el 21 de mayo. El cumplimiento de esta orden es la verdadera razón detrás del levantamiento anunciado por Noboa, según el Gobierno colombiano.

La ministra Morales defendió la actuación del Gobierno de Petro mediante los mecanismos previstos en el ordenamiento andino para proteger a los sectores afectados, subrayando que las restricciones comerciales perjudicaron a empresas, cadenas productivas y comunidades fronterizas durante meses. El incidente ha puesto de relieve las tensiones diplomáticas entre ambos países, así como la importancia de los organismos regionales en la resolución de conflictos comerciales.

Mientras tanto, en Colombia, la controversia podría tener implicaciones en el proceso electoral, ya que el candidato Abelardo de la Espriella, de ultraderecha, utilizó el anuncio de Noboa para fortalecer su posición. El Gobierno colombiano dejó claro que no permitirá injerencias externas en sus asuntos internos y que las decisiones comerciales deben basarse en el marco jurídico e institucional, no en gestos personales o políticos.

La Cancillería reiteró su compromiso con el diálogo y la cooperación, pero advirtió que cualquier acción que atente contra la soberanía nacional será rechazada de manera contundente





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