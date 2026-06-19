Colombia en la segunda vuelta electoral: polarización y modelos de gestión encontrados

La polarización colombiana en la segunda vuelta electoral se refleja en la propuesta de De la Espriella, que busca reducir el tamaño del Estado y rebajar impuestos, mientras que Cepeda apuesta por aumentar el rol del Estado y convertir al agro en motor nacional.

Un país partido en dos: la polarización colombiana en la segunda vuelta electoral . De la Espriella y Cepeda representan dos modelos de gestión encontrados, con un abismo económico y social entre las regiones periféricas y las del centro.

La tendencia que muestra el mapa de arriba lleva repitiéndose desde 2016, cuando el plebiscito por el acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc dividió en dos a Colombia. La pugna se antoja cerrada como en primera vuelta. De la Espriella obtuvo un 43,7% de votos por el 40,9% de Cepeda. Ambos parecen representar dos países y modelos de gestión encontrados.

Polarizados, si atendemos a medios y varios analistas. La tendencia que muestra el mapa de arriba lleva repitiéndose desde 2016, cuando el plebiscito por el acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc dividió en dos a Colombia.

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"Hay fuertes oposiciones del electorado en lo territorial en los últimos 15 años. Las regiones periféricas hoy votan por la izquierda y las del centro por la derecha, con exclusión de las ciudades, que tienen dinámicas propias", analiza para BBC Mundo Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario en Colombia. Estas regiones circundantes coinciden con algunas de las zonas más pobres y excluidas.

También con las más afectadas por la violencia y las disputas de grupos armados para controlar rutas del narcotráfico y otras rentas ilegales, aprovechándose de la limitada presencial estatal. Cepeda consiguió sus mejores resultados en la primera vuelta en varias de estas zonas. Su partido, el Pacto Histórico, le ha apostado a la inclusividad de sus habitantes, entre los que se encuentran afrocolombianos y comunidades indígenas, para afianzar su proyecto político.

Basset señala otras distinciones económicas entre estas regiones que coinciden con los litorales, la Amazonía y la frontera con Venezuela, y las del centro, atravesadas por los Andes.

"El centro vive de un sistema agroindustrial integrado a las ciudades, mientras que en las periferias domina una economía extractivista. Estos factores han arraigado esta diferencia territorial tan marcada", explica el experto. Aunque en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla las dinámicas son más complejas, Basset advierte que los estratos de ingresos más bajos tendieron a votar por Cepeda, mientras que los de ingresos medios y altos prefirieron a De la Espriella.

En economía, De la Espriella propone medidas como reducir el tamaño del Estado y rebajar impuestos a compañías, mientras que Cepeda apuesta por aumentar el rol del Estado, convertir al agro en motor nacional y apoyar a las empresas pequeñas. El historiador Felipe Arias Escobar ve una herencia histórica de los votos por el Partido Conservador en las regiones andinas y por el Partido Liberal en el litoral. Ambos partidos dominaron la política colombiana hasta comienzos del siglo XX.

Algunas de sus banderas hoy son recogidas por otros movimientos.

"Hay continuidades y fenómenos que trascienden la dicotomía de izquierda y derecha. Son demandas de sectores y simpatías que en algún momento, por ejemplo, eran atendidas por el Partido Liberal, luego por el expresidente Juan Manuel Santos y hoy por opciones de izquierda como Cepeda y Petro", analiza Escobar.

"Sectores que en su momento fueron del Partido Conservador y luego del expresidente Álvaro Uribe, ahora simpatizan con esa versión colombiana de las derechas populistas características de la política mundial desde la primera elección de Trump hace 10 años", agrega el historiador. En cualquier caso, dice Escobar, es difícil hablar de votantes mecánicos que votan por A o B, sino de ciudadanías diversas y volátiles que "en 2006 pudieron votar por Uribe y en 2018 por Petro".

En 2021, durante el gobierno del conservador Iván Duque, un estallido social alzó la voz contra el modelo económico, la injusticia y la política tradicional que hasta 2022 y la llegada de Petro había dominado Colombia por siglos. Las manifestaciones vivieron episodios de violencia y el Estado reprimió con una fuerza que fue señalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como "excesiva y desproporcionada".

Los colombianos están a la espera de ver qué modelo de gestión se impondrá en el país





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