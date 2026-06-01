Colombia definirá su futuro en una segunda vuelta entre la ultraderecha y la izquierda polarizada

La elección presidencial de Colombia llegó a una segunda vuelta entre el ultraderechista Abelardo De la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda, en un contexto de alta polarización y la desaparición del centro político. El voto de los indecisos y de quienes apoyaron a candidatos moderados en la primera ronda se vuelve clave para inclinar la balanza entre dos modelos de país opuestos en materia de seguridad, justicia social y paz.

En un contexto de alta polarización política y la práctica desaparición del centro en el espectro ideológico, las elecciones presidenciales de Colombia han derivado en una segunda vuelta que enfrentará al candidato de ultraderecha, Abelardo De la Espriella, y al candidato de izquierda, Iván Cepeda .

De la Espriella, quien sorpresivamente superó el 44% de los votos en la primera ronda, se posicionó como el más votado, mientras que Cepeda, favorecido por la mayoría de las encuestas, quedó en segundo lugar. Este resultado, aunque provisional y sujeto a la validación final de las comisiones escrutadoras, ya marca la pauta para la contienda definitiva del próximo 21 de junio.

La primera vuelta, con doce candidatos, mostró una fragmentación que incluyó opciones de centro y centro-derecha, pero los dos punteros representan los polos opuestos del panorama político colombiano. De la Espriella aboga por una política de mano dura y un enfoque militarizado para combatir la violencia y el narcotráfico, incluyendo propuestas como la construcción de diez megaprisiones, en clara oposición a la estrategia de Paz Total impulsada por el actual gobierno de Gustavo Petro.

Por su parte, Cepeda se presenta como el continuador de esa línea, priorizando la negociación con grupos armados y la atención a las causas estructurales de la violencia, como la pobreza y la desigualdad. Este escenario ha generado un intenso debate sobre el futuro de la seguridad y la justicia social en el país. La diferencia ajustada entre ambos candidatos, de apenas unos puntos porcentuales, convierte el voto de centro en un factor determinante para el resultado final.

Según el investigador Isaac Morales, de la Fundación Pares, el centro "se convierte en determinante" y ambos aspirantes deberán "arañar" esos sufragios que, aunque minoritarios, podrían inclinar la balanza. Un elemento clave será la transferencia de votos de figuras como Paloma Valencia, candidata de centro-derecha que obtuvo más de 1.6 millones de votos y quedó en tercer lugar.

Morales señala que parte de ese electorado podría no seguir automáticamente a De la Espriella, debido a su perfil extremo, y que deberá decidir si se desplaza aún más a la derecha o considera opciones de centroizquierda. Este escenario sugiere que la campaña para la segunda vuelta será intensa y quizás más agresiva, con candidatos enfocados en captar a los indecisos y en presentar contrastes marcados sobre temas sensibles como la seguridad, la paz y el modelo económico.

El debate sobre la seguridad pública domina la discusión. De la Espriella y sus aliados culpan a la estrategia de Paz Total del gobierno Petro por el supuesto aumento de la violencia y la expansión de grupos criminales, prometiendo un viraje hacia políticas de "mano dura".

En contraste, organizaciones como la Fundación Ideas para la Paz (FIP) argumentan que el crecimiento de estas estructuras delincuenciales es un fenómeno previo a la Paz Total, exacerbado por la desmovilización de las FARC-EP y las condiciones socioeconómicas persistentes. Para Cepeda, la solución requiere abordar esas causas profundas y mantener la vía negociadora, algo que De la Espriella rechaza frontalmente.

Esta divergencia no solo refleja dos visiones distintas sobre cómo abordar el conflicto, sino que también define dos modelos de país: uno que prioriza la seguridad a través de la fuerza y otro que la concibe como un proceso integral que incluye justicia social e inclusión. Con la fecha del 21 de junio fijada, Colombia enfrenta una encrucijada histórica en la que el voto de centro, aunque menguado, podría ser el gran decisor en un escenario de extrema polarización





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