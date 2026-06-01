Colombia definirá su futuro en una segunda vuelta entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda

El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda disputarán la presidencia de Colombia en una segunda vuelta electoral programada para el 21 de junio, luego de ser los dos más votados en la primera ronda. De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo el 43,74% de los votos, mientras que Cepeda, del Pacto Histórico, consiguió el 40,90%. La candidata Paloma Valencia, del Centro Democrático, ha expresado su apoyo a De la Espriella. Cepeda, respaldado por el presidente saliente Gustavo Petro, ha criticado duramente a su rival, calificándolo de misógino y abogado de narcotraficantes, y ha prometido ganar en la segunda vuelta. La campaña se ha caracterizado por una fuerte polarización y retórica confrontacional, con referencias al paramilitarismo, el chavismo y la defensa de las libertades. Las autoridades han reportado incidentes de seguridad menores durante la jornada electoral, y elMinisterio de Defensa ha informado de varios arrestos y capturas relacionadas con delitos electorales. Ambos candidatos ya han llamado a sus seguidores a prepararse para una nueva fase de movilización y votación que decidirá el rumbo del país.

La elección presidencial de Colombia entra en su fase decisiva con la confirmación de una segunda vuelta electoral que enfrentará al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, contra el izquierdista Iván Cepeda , del Pacto Histórico , el próximo 21 de junio.

De la Espriella se consolidó como el candidato más votado en la primera ronda, obteniendo el 43,74% de los sufragios, mientras que Cepeda logró el 40,90%, según el 100% de los escrutinios publicados por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esta contienda polarizada define el rumbo futuro del país en un contexto de profunda división política y social, donde las diferencias ideológicas entre ambos candidatos son abismales y marcarán las políticas en materia de derechos sociales, seguridad, economía y relaciones internacionales.

La candidata Paloma Valencia, del Centro Democrático y respaldada por el expresidente Álvaro Uribe, alcanzó un distante tercer puesto con el 6,92% de los votos y ya ha anunciado su respaldo explícito a De la Espriella para la segunda vuelta, cerrando filas en torno a una opción que representa los sectores más conservadores y que ha enmarcado su discurso en la defensa de la libertad y la propiedad privada, alertando sobre el "peligro comunista" que representaría un gobierno de Cepeda.

Por su parte, Cepeda, quien cuenta con el apoyo del actual presidente Gustavo Petro, ha desplegado una encarnizada campaña de deslegitimación hacia su rival, calificándolo como "misógino", "abogado de narcotraficantes" y "estafador de estafadores", y lo sitúa como la encarnación de un "fascismo mafioso" ligado a las peores prácticas del paramilitarismo y la corrupción de la era Uribe. Su promesa es la de "ganar en segunda vuelta" y evitar lo que considera un retroceso catastrófico para las conquistas sociales y ambientales de los últimos años.

La jornada electoral transcurrió con una relativa normalidad, aunque bajo un estricto dispositivo de seguridad. El Ministerio de Defensa informó de ocho arrestos por delitos electorales, seis en flagrancia por daño a bienes públicos y suplantación de testigos, 84 capturas por orden judicial y 98 reportes atendidos a través de la línea 157, lo que refleja las tensiones y los intentos de desestabilización.

Las urnas estuvieron abiertas entre las 8:00 y las 16:00 hora local, y los resultados preliminares se conocieron poco después de las 18:00, mostrando una contienda ajustada que requerirá una nueva votación. El presidente saliente Gustavo Petro ya rechazó el "preconteo" y llamó a estar vigilantes, mientras que las fuerzas de seguridad mantienen la alerta ante cualquier intento de grupos criminales o sectores radicalizados por alterar el orden público o desconocer la voluntad popular.

En este escenario, tanto De la Espriella como Cepeda han llamado a sus bases a movilizarse y a prepararse para una campaña intensa de tres semanas que definirá si Colombia da un giro definitivo hacia la derecha ultranacionalista o mantiene un rumbo progresista con matices reformistas. Los discursos de ambos candidatos en la noche de las elecciones reflejaron esta polarización: De la Espriella se dirigió a "los que nunca hemos vivido de la teta del Estado" y prometió un cambio "para siempre", mientras que Cepeda habló de "derrotar con una clara verificación electoral" a un rival que, en su visión, amenaza con pulverizar los logros sociales.

El expresidente Uribe, figura pivotal en la política colombiana durante dos décadas, asumió "responsabilidades" por los resultados del Centro Democrático y pidió el voto para De la Espriella para evitar que Colombia se convierta en "una sucursal del chavismo". Esta segunda vuelta no es solo una elección entre dos personas, sino un plebiscito sobre el legado del petrismo, la influencia del uribismo y el lugar de Colombia en el mundo.

Los temas de seguridad, la implementación del acuerdo de paz, la política ambiental, la reforma tributaria y la posición frente a Venezuela y Estados Unidos estarán en el centro del debate. La alta abstención histórica del país también será un factor clave, ya que ambos bandos buscarán movilizar a su electorado y convencer a los indecisos, especialmente a quienes votaron por Paloma Valencia y por el candidato de derecha Enrique Gómez, que sumaron un porcentaje significativo de votos conservadores.

La tensión social y el descontento económico alimentan el caldo de cultivo para un balotaje que se presenta como una lucha existencial entre dos modelos de país incompatibles





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