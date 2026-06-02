Colombia: De la Espriella sorprende y gana la primera vuelta presidencial

El candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella logra una victoria inesperada en la primera vuelta electoral, superando al favorito Iván Cepeda. Analistas explican el fenómeno como parte de una ola conservadora en Latinoamérica y el hartazgo ciudadano.

Colombia despertó el lunes con un escenario político inesperado. Abelardo de la Espriella, un abogado penalista de 47 años sin experiencia política previa, se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales con una campaña que muchos calificaron de outsider.

Superó al candidato del oficialismo de izquierda, Iván Cepeda, quien lideraba las encuestas y contaba con el apoyo del presidente Gustavo Petro. De la Espriella obtuvo cerca de 9 millones de votos, mientras que Cepeda alcanzó poco más de 8 millones.

La sorpresa no solo radica en el resultado, sino en la rapidez con que este candidato de extrema derecha logró capitalizar el descontento social y la fatiga de un electorado que, según analistas, está harta de la clase política tradicional. La campaña de De la Espriella se centró en un discurso antisistema, con promesas de mano dura contra la inseguridad y una crítica feroz a la burocracia estatal. El fenómeno De la Espriella no surge de la nada.

Se inscribe en una ola conservadora que recorre América Latina, con figuras como Javier Milei en Argentina, Daniel Noboa en Ecuador y Nayib Bukele en El Salvador. Colombia, que durante décadas tuvo su agenda política marcada por el conflicto armado interno, ahora se suma a esta tendencia. Temas como la violencia urbana, la antipolítica y los valores conservadores han desplazado a los debates sobre derechos humanos o distribución de la tierra.

El politólogo Yann Basset señala que hay una continuidad con la candidatura de Rodolfo Hernández en 2022, quien también irrumpió como un outsider anticorrupción. Sin embargo, De la Espriella ha ido más lejos al explotar su fortuna personal y su estilo provocador en redes sociales, mostrando su jet privado y sus propiedades, lo que algunos ven como una paradoja: un candidato que critica a la élite mientras exhibe su riqueza.

Para Iván Cepeda, el panorama hacia la segunda vuelta es complejo. Tiene la oportunidad de atraer a los votantes pragmáticos de De la Espriella que no comparten su ideología radical, pero también arrastra una herida: no logró movilizar a su propio electorado. La izquierda sigue siendo fuerte, con más de 9.5 millones de votos, pero necesita sumar apoyos de centro para evitar la victoria de la extrema derecha.

El analista Nadia Pérez Guevara explica que la fractura social entre quienes dependen del Estado y quienes han aprendido a prescindir de él es la clave. De la Espriella supo leer esa brecha y capitalizar el hartazgo de profesionales independientes y trabajadores informales. La campaña de Cepeda deberá replantear su mensaje para reconectar con estos sectores.

Mientras tanto, la comunidad internacional observa atenta, pues el resultado de la segunda vuelta podría confirmar si Colombia se suma definitivamente a la ola conservadora regional o si la izquierda logra resistir





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