La selección colombiana busca mejorar en la definición y los cierres de los partidos para tener éxito en el Mundial de fútbol de 2026.

Colombia buscará mejorar detalles para el Mundial de fútbol de 2026. La selección colombiana ha demostrado un gran nivel en la competencia, pero necesita pulir los pequeños detalles para tener éxito en el torneo.

El entrenador Néstor Lorenzo ha señalado que el equipo necesita mejorar en la definición y los cierres de los partidos. En la preparación para el Mundial, Colombia enfrentó a Croacia y Francia, perdiendo ambos encuentros.

Sin embargo, la alineación 'alterna' del conjunto galo probó como pocas veces los errores que desmoralizan al aficionado cafetero. El grupo de Colombia está fuerte y unido, y la fortaleza de ese vínculo es esencial para llegar lejos en el reto que se viene.

Sin embargo, las dudas futbolísticas de la selección no han surgido de la nada, como una yerba que crece en medio del pavimento. La mayor es el rendimiento del capitán de la selección, James Rodríguez, quien sigue siendo el eje central del esquema de Lorenzo a pesar las vicisitudes del 10 para sumar minutos de juego en partidos profesionales





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Colombia Mundial De Fútbol Néstor Lorenzo James Rodríguez Selección Colombiana

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Noruega llega al Mundial 2026 con una ilusión enormeLa selección de Noruega se prepara para su regreso a la Copa del Mundo tras 28 años de ausencia. Con una generación llena de talento y ambición, el equipo busca dejar huella en Norteamérica y demostrar su capacidad para competir contra las grandes potencias del fútbol mundial.

Read more »

Convocatoria de España para el Mundial 2026, en directo: lista de Luis de la Fuente hoyConoce a los 26 jugadores que conforman la convocatoria de la Selección española para el Mundial 2026 hoy, con los elegidos por Luis de la Fuente y la lista completa de porteros, defensas, centrocampistas y delanteros

Read more »

Convocatoria de España para el Mundial 2026: Lista de 26 jugadoresLa Selección española ha convocado a 26 jugadores para el Mundial 2026. El jugador español Jesús Navas abrirá la cuenta atrás y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol hablará sobre la lista como la de todo un país. La Selección cuenta con grandes porteros y no está claro quién va a ocupar la portería en el Mundial. La primera prueba antes del Mundial será contra Irak en un partido amistoso que se jugará en A Coruña. La Selección llega al Mundial después de ganar la Eurocopa hace dos años y plantándose como una de las grandes favoritas para levantar el título.

Read more »

Selección española para el Mundial 2026: jugadores ausentes y convocadosLa selección española para el Mundial 2026 ha sido confirmada con 26 futbolistas, entre los que se encuentran jugadores como Joan García, Marcos Llorente, Pedro Porro, Marc Pubill, Pau Cubarsí, Eric García, Pablo Páez 'Gavi', Víctor Muñoz, Yeremy Pino y Borja Iglesias. Además, hay futbolistas como David Raya, Unai Simón y Álex Remiro que no han sido convocados. El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha destacado la confianza en jugadores como Lamine Yamal, Yeremy Pino, Ferrán Torres, Mikel Oyarzabal, Borja Iglesias, Nico Williams y Víctor Muñoz, que no han logrado entrar en la lista de 26 de Luis de la Fuente para el Mundial 2026.

Read more »