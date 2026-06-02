Colombia avanza a segunda vuelta presidencial: De la Espriella y Cepeda se enfrentarán el 21 de junio

Ningún candidato supera el 50 % de los votos en la primera ronda; la contienda pasa a segunda vuelta entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el oficialista Iván Cepeda, mientras Estados Unidos, México, Ecuador, Argentina y la OEA reaccionan y llaman al respeto democrático.

En la jornada electoral del domingo pasado, los colombianos fueron llamados a la urna para definir el futuro de su nación. Con el recuento completo, ningún aspirante alcanzó la mayoría absoluta del 50 % de los votos, lo que obliga a que la contienda se traslade a una segunda vuelta programada para el 21 de junio.

En la primera ronda, el candidato de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella, se posicionó al frente de la tabla, aunque sin conseguir la mayoría necesaria, mientras que el representante del oficialismo, Iván Cepeda, quedó como el segundo puesto y ahora se perfila como el rival directo de De la Espriella en la fase decisiva del proceso democrático. La reacción de la comunidad internacional no se hizo esperar.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un comunicado en el que afirmó respaldar el derecho del pueblo colombiano a escoger a sus gobernantes de manera libre y soberana, subrayando la importancia de una elección sin interferencias. En palabras del portavoz estatal, la democracia colombiana sigue siendo un ejemplo de fortaleza y resiliencia que merece ser observada y apoyada por la comunidad global.

Por su parte, la administración del ex‑presidente estadounidense Donald Trump expresó su satisfacción por participar en misiones internacionales de observación electoral, destacando la larga amistad entre ambos países, que se remonta a más de dos siglos.

En América Latina, varios líderes también manifestaron su posición: la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado al respeto de la voluntad popular y señaló una afinidad ideológica con el proyecto del presidente Gustavo Petro y con las fuerzas progresistas de la región; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, felicitó a De la Espriella por su victoria parcial y le deseó éxito en la segunda ronda contra Cepeda; y el mandatario argentino, Javier Milei, celebró el resultado como una muestra del anhelo de libertad y rechazo al modelo socialista que, según él, ha perjudicado a la región. Las organizaciones multilaterales también se pronunciaron.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) instó a los candidatos y a sus equipos a mantener un clima de respeto y diálogo durante la campaña de segunda vuelta, después de que los tonos de la confrontación política se intensificaran. El jefe de la misión, el expresidente dominicano Leonel Fernández, pidió que el debate se centre en propuestas y visiones para el futuro del país, recordando que la ciudadanía debe beneficiarse de un proceso electoral pacífico y transparente.

Asimismo, el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, expresó su satisfacción por el desarrollo de unas elecciones sin golpes ni contragolpes, señalando que la democracia latinoamericana avanza y que es esencial preservar esa estabilidad mientras se avanza hacia la segunda fase del comicio. En medio de este escenario, De la Espriella realizó un recorrido por su bastión tradicional en Barranquilla, donde se dirigió a sus seguidores después de conocer los resultados preliminares.

Sus palabras buscaron consolidar el impulso obtenido en la primera ronda y proyectar una estrategia que le permita enfrentar a Cepeda en la segunda vuelta, donde según los analistas políticos, la definición del voto popular dependerá de la capacidad de los candidatos de articular alianzas y de presentar un programa que responda a las demandas de una ciudadanía cansada de la polarización y de los problemas estructurales que aquejan al país. La segunda vuelta, que se perfila como una de las contiendas más reñidas de la historia reciente de Colombia, tiene el potencial de redibujar el mapa político de América Latina y de influir en las relaciones bilaterales con los vecinos y con los socios estratégicos a nivel mundial





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elecciones Colombia Segunda Vuelta Presidencial Abelardo De La Espriella Iván Cepeda Reacciones Internacionales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Abelardo de la Espriella lidera elecciones en Colombia y define presidencia en balotaje con Iván CepedaEl candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella encabeza el conteo preliminar de las elecciones en Colombia, pero no alcanzó la mitad más uno de los votos necesarios para ganar en primera vuelta. Con un 43,77 % de los votos al 89,48 % del escrutinio, enfrentará en segunda vuelta al oficialista Iván Cepeda, del izquierdista Pacto Histórico, quien obtuvo un 41,08 %. La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, quedó muy rezagada con un 6,81 %.

Read more »

Petro y Cepeda cuestionan el preconteo que favorece al ultraderechista De la EspriellaGustavo Petro y su aliado Cepeda denunciaron que el preconteo de las elecciones presidenciales en Colombia muestra irregularidades y un desfase de 800.000 cédulas respecto al censo oficial, por lo que no reconocerán los resultados hasta que las comisiones escrutadoras aclaren la situación.

Read more »

Sorpresa en Colombia: De la Espriella gana primera vuelta y Cepeda cuestiona resultadosResumen de la primera vuelta electoral en Colombia, con el ultraderechista Abelardo De la Espriella como ganador y el oficialista Iván Cepeda en segundo lugar, generando controversia.

Read more »

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se enfrentarán en la segunda vuelta presidencial de junioEl empresario Abelardo de la Espriella ganó la primera ronda con 43,74 % de los votos, mientras que el senador Iván Cepeda obtuvo 40,90 %. Con la segunda vuelta el 21 de junio, la contienda se perfila entre una derecha emergente, respaldada por figuras como Álvaro Uribe y Paloma Valencia, y una izquierda que busca seguir la línea de Gustavo Petro. Analistas advierten que la seguridad, la experiencia y la capacidad de absorber el voto de los candidatos eliminados serán determinantes para el resultado final.

Read more »