Colombia autoriza la eutanasia de hipopótamos de Escobar para proteger el ecosistema

El gobierno colombiano tomará medidas para controlar la población de hipopótamos, descendientes de los que pertenecieron al narcotraficante Pablo Escobar, debido al impacto negativo en el ecosistema.

La utopía animal del difunto Pablo Escobar , uno de los jefes del narcotráfico más sanguinarios de Colombia, ha culminado en una verdadera pesadilla ecológica. El Gobierno colombiano oficializó este lunes una de las decisiones más complejas y debatidas en materia de biodiversidad: la autorización para la eutanasia de 80 hipopótamos , descendientes de aquellos que pertenecieron al famoso capo. Estos animales habitan los alrededores de la Hacienda Nápoles, una propiedad rural ubicada en Puerto Triunfo, departamento de Antioquia, que fuera dominio de Escobar y que actualmente se dedica al turismo.

La presencia de alrededor de 160 de estos gigantes africanos en el corazón de Colombia no es un fenómeno natural, sino una consecuencia de la extravagancia y el poder ilimitado del narcotráfico en la década de los 80, según lo explicado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Irene Vélez, ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible, explicó que la decisión de autorizar la eutanasia de estos 80 ejemplares se basa en el crecimiento descontrolado de esta especie invasora en la cuenca del río Magdalena. “Sin esa acción es imposible controlar la población, y, como ya observamos, las estimaciones prevén que para el 2030 podríamos tener al menos 500 hipopótamos, impactando negativamente nuestros ecosistemas y a nuestras especies nativas, como el manatí y la tortuga de río. Actuamos con responsabilidad hacia nuestro ecosistema al tomar estas medidas”, declaró Vélez en una conferencia de prensa este lunes.

El origen de esta pesadilla ecológica se remonta a 1981, cuando Pablo Escobar, entonces líder del Cartel de Medellín, decidió construir el zoológico privado más grande de América Latina, una forma de exhibir su riqueza y poderío. Para ello, adquirió una gran variedad de especies, incluyendo cebras, elefantes y jirafas, importadas ilegalmente desde un zoológico de Estados Unidos. Entre los animales exóticos que llegaron se encontraban cuatro hipopótamos: un macho y tres hembras. A diferencia de otras especies, que perecieron o fueron trasladadas tras la muerte del capo en 1993, los ahora conocidos como “narco hipopótamos” fueron abandonados a su suerte. Debido a su agresividad y al elevado costo de su transporte, las autoridades ambientales de la época optaron por dejarlos en las lagunas de la hacienda, creyendo que no sobrevivirían o que su población se mantendría bajo control. Sin embargo, nadie anticipó que el valle del río Magdalena se transformaría en un paraíso biológico para la especie, que se ha reproducido sin freno, amenazando a las especies nativas e incluso representando un peligro para los habitantes de la zona.

La decisión de aplicar la eutanasia responde a una crisis ecológica que ha sido evaluada durante años por diferentes sectores científicos y de defensa del medio ambiente. La implementación de este plan requerirá una inversión aproximada de US$ 2.000.000, dada la complejidad de rastrear y sedar a estos mamíferos, que pueden pesar hasta tres toneladas, en áreas de difícil acceso. “La ciencia nos insta a actuar. Estas acciones son esenciales para evitar un desastre ecológico irreversible en nuestros ríos”, afirmó la ministra Vélez durante la presentación de una circular técnica sobre el tema. La decisión del Ministerio desencadena un debate entre la protección del ecosistema global y el derecho a la vida de los animales individuales, un dilema presente durante los últimos años en Colombia. “Desde el Instituto Humboldt continuaremos proporcionando conocimiento en apoyo al Ministerio y a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) para controlar a los #HipopótamosInvasores”, comunicó este organismo de defensa del medio ambiente a través de su cuenta oficial en X.

“Por los manatíes, nutrias, bagres rayados, y por supuesto, también por la gente de las comunidades locales, este es el paso en la dirección correcta. Aplaudo que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible finalmente tome una decisión triste, pero firme y necesaria. Agradezco que se escuche a la ciencia”, declaró la bióloga y doctora en ecología y desarrollo sostenible Nataly Castelblanco. Esta división de opiniones es tan profunda que ha llegado a los tribunales. En años anteriores, acciones populares y tutelas presentadas por defensores de los animales lograron frenar intentos previos de sacrificio, lo que explica por qué el Gobierno se ha visto en la necesidad de emitir protocolos tan rigurosos y justificados científicamente para finalmente tomar esta decisión. La medida tomada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible marca el fin de décadas de debate sobre una compleja herencia del narcotráfico colombiano, y prioriza la estabilidad de los ecosistemas del país por encima de la supervivencia de la especie exótica.





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